再犯众怒！OMEGA X前代表否认虐待、性骚扰成员指控：「我像妈妈一样照顾他们」网友气炸

最新声明引起众怒!

男团OMEGA X先前被粉丝录下遭受公司代表辱骂、被推倒在地,事件在网路上发酵,因当时成员及代表皆在美国进行活动,还一度传出公司取消机票、成员在美国回不了家的消息。夸张行径令人咋舌,也让大家十分担心成员安危。



OMEGA X在之后脱离前公司、并召开记者会,诉说在公司所遭遇到的痛苦经历。因为团体是由出道过的孩子再重新组合出发,成员们皆十分珍惜这次机会,然而该代表姜某言却利用这种心态,要求成员陪酒、性骚扰、不时言语暴力之外,甚至还会动手动脚,在成员确诊高烧下,还要求须继续活动,大家才知晓这些台面下的肮脏事。



被指控的前公司姜代表,在沉默多时后终於发声,向媒体否认自己推倒成员等事情,并说「他是自己昏倒、我没有推他」,并表示自己「对他们像妈妈一样,希望他们可以回到公司继续活动」在一系列言论曝光后,论坛上网友按耐不住情绪,原以为可以等到道歉,没想到是否认指控,让人直呼:「太夸张」



Backpedal faster, you asshole.



There is video evidence of CEO Kang of @SPIRE_ENT being a sexually, physically, and verbally abusive person. @nytimes should have published some of the video.#PROTECTOMEGAX https://t.co/eCB1dICfFg