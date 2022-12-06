文相敏因眼神而得到成枏大君角色！《王后傘下》金惠秀：「歡迎隨時聯絡我！」讓他大呼超幸運！

新人演員文相敏近來因演出《王后傘下》中的成枏大君一角而備受矚目，擁有190公分身高長相斯文的他，在劇中也是母后金惠秀最依賴的孩子，文相敏也提到了與金惠秀這位大前輩合作，相當幸運，也是重要的轉捩點。

新人文相敏是歷經了好幾輪激烈的試鏡後，才得到了《王后傘下》成枏大君這個角色，與他競爭的不乏許多觀眾們知名的面孔，而文相敏自己其實也參加了其他很多為大君角色的試鏡，覺得劇本都很有意思，每位王子都很有特色，當時他決定一定要參與這部作品，一定要演出其中一位王子，所以自己非常努力，也如願得到了這個他人生中的重要角色。文相敏說自己參與了4次試鏡，後來聽說自己的眼神「銳利而悲傷」，能展現成枏大君的雙面性格，是他獲選的關鍵。



文相敏對於能夠與大前輩金惠秀合作，他表示金惠秀不僅演技很棒，更幫助他構建出「成枏大君」這角色，給了他非常大的幫助，並且在討論角色與劇本的時候，前輩也非常尊重文相敏所想像中的成枏大君，最終結合了許多優點與想法的成枏大君，似乎也受到許多觀眾們的喜愛。他也提到向前輩學習到在現場面對所有工作人員的態度，也是許多人都很喜愛金惠秀的原因。



作為前輩，金惠秀更是勉勵新人文相敏，這部作品之後還有後續更多一個接一個的作品，希望他能穩穩地走上演員之路，也希望他受到歡迎，走在正向的道路，甚至還告訴文相敏日後不管是遇到了困難或者是有什麼煩惱，無論何時都歡迎聯絡她，這句話讓文相敏感到心中相當踏實。



文相敏認為成枏大君的魅力，就是在於出其不意的行動。他自己則認為成枏大君最帥氣的部分是最先守護家人，失去了哥哥之後為了重新守護家人而再度奮起，讓文相敏也覺得相當喜愛並尊敬這個角色。由於成枏大君是位身手矯健的人，第一次擔任戲份吃重的要角，文相敏除了挑戰歷史劇，還必須學習騎馬與其他動作戲，雖然期間也受了點傷，也曾摔下馬，不過為了成枏大君所散發的魅力，他必須努力練習，在馬上也展現出從容的姿態。



文相敏也提到令觀眾們話題不斷的Love Line，他自曝與劇中世子嬪吳藝珠拍攝感情戲時不免有點害羞，文相敏認為自己是哥哥，所以非常努力在拍攝時將氣氛弄得輕鬆點，常常跟對方聊天，也常常開玩笑來緩解雙方的尷尬，當然文相敏也因為這樣與吳藝珠變得更熟了一些，他覺得這樣一來，拍出的合房戲碼才能有不錯的效果，讓喜歡成枏大君與清荷的觀眾們也能看得比較開心。



對自己的表現非常在意的文相敏，透露自己每天早上都會上網看《王后傘下》有哪些戲碼被剪成了短片，也好奇觀眾們喜愛的是哪些段落，於是他才知道了觀眾喜愛的合房戲碼以及他與世子嬪吳藝珠之間的愛情故事。文相敏演出了《王后傘下》後人氣節節上升，也有數十個廣告邀約，也令人期待他接下來的作品演出。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞