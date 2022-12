車銀優不只長得帥，性格更是一等一！出席品牌時裝秀全程甜笑、心細到認出同機乘客超開心！

怎麼有這麼完美的人?

車銀優的完美臉蛋加上高貴氣質,一出道就馬上爆紅!零死角的高顏值,無論是作為偶像或是演員都十分惹人注目。不只節目、戲約邀約不斷,活動出席行程更是排到滿檔,被許多時尚品牌相中、代言接到手軟,更是高級品牌時裝秀的座上嘉賓,最近受到Dior邀請成為秀場嘉賓,前往埃及觀賞時裝大秀。



從在機場現身那刻,車銀優便是焦點所在,而這次還和EXO成員世勛一同受邀觀秀,兩大帥哥同時現身,許多媒體馬上聚集搶著拍攝巨星丰采!兩人也以不同風格衣著詮釋秋冬裝,同框畫面成為經典。



Cha Eun Woo and #Sehun chatting at the Dior Men Fall 2023 collection show in Egypt.. CHA EUNWOO X DIOR MEN FALL 2023 #CHAEUNWOOxDiorMenFall 221204 @offclASTRO #ChaEunWoo | #차은우 pic.twitter.com/DbWfdL4JC9

此趟前往異國,車銀優還遇見許多海外明星,而他也全程保持笑容,和大家暢談之外,對粉絲拍照也是來者不拒,親和個性引來一片盛讚。網友感嘆,臉長得帥就算了,連個性也這麼好,車銀優真的是真人嗎XD



這趟異國行程也讓車銀優真實個性曝光,原來他和秀場嘉賓是同班機乘客,細心的他不只認出對方,甚至還親切的互動交談、並留下合照,一系列舉動讓網友再次淪陷他的魅力!



Eunwoo, our social butterfly. Who doesn’t meet and immediately fall in love with this man???!!pic.twitter.com/3fzjspWwIv