【韓網熱門】兒子今天入伍，父母公開的照片（feat.車銀優）！網友：兒子會理解爸媽的

7月28日，「國民臉蛋天才」車銀優正式入伍。

經紀公司雖未舉辦任何活動，但車銀優的入伍模樣依舊被捕捉到。 有同期入伍新兵的父母公開了照片，還附言調侃：「找兒子的過程中車銀優就這樣闖入了鏡頭，兒子啊，暫時就對不起啦....」



韓國網友評論：

1. 果然是車銀優，連剃平頭都帥得有型... 身材也太棒了吧

2. 哈哈哈哈哈哈哈，換作是我也一樣

3. 車銀優啊ᄏᄏ 你兒子也會理解的ᄏᄏᄏ

4. 兒子應該也能理解ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

5. 兒子看到照片都會問：為什麼不拍車銀優？

6. 不是欸，這顏值太瘋了ᄏᄏᄏᄏᄏ

7. 對啊，畢竟是車銀優

8. 連兒子自己看原圖都會先看到車銀優吧

9. 軍隊很重視整齊視覺效果，退訓典禮時都讓高個站前面、矮個站後面走進來，這樣媽媽們才能從遠處找到自己兒子，車銀優應該也會站在最前面吧ᄏᄏᄏ 他退伍的時候，媽媽們找兒子大概要花更久時間了ᄏᄏᄏ

10. 大家都平安回來吧~但車銀優真的太搶眼了ᄏᄏᄏ

11. 兒子應該也會認同ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 不只臉，身材也超搶眼

13. 笑死ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 但他真的超帥

14. 臉跟身材都完全不同等級ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 啊啊車車，兒子是兒子，車銀優是車銀優ᄏᄏᄏᄏ

16. 長得太帥了~兒子讓你有眼福了ᄏᄏᄏ 和車銀優同一部隊也太羨慕了吧

17. 說實話我以前還不懂車銀優到底帥哪裡，但現在啊我改觀了... 真的是帥爆了

18.該不會妳不是在找兒子，而是在努力找其他人吧？ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

19. ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ媽媽... 也難怪啦... 因為是車銀優啊...

20.兒子是兒子，車銀優是車銀優~

21. 媽媽我懂您（笑）

22. 我能懂，我的親戚跟INFINITE的L同期入伍，結果在訓練所照片裡只看到L，找不到親戚

23. 車銀優就連男生也只是覺得「哇~神奇耶」，沒其他想法，感覺只要能說「我跟車銀優一起入伍的」，就是超強的炫耀照素材了ᄏᄏ

原文：https://theqoo.net/square/3845609854

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