名畫搬上大銀幕！朴寶劍領銜《夢遊桃源圖》，化身王子與金南佶刀光劍影重現朝鮮傳奇

男神朴寶劍又有新作啦！據電影相關人士 今日（14 日）透露，他將在新片《夢遊桃源圖》中飾演朝鮮時代的王子——安平大君。

《夢遊桃源圖》原本是一幅誕生於1447年（世宗 29 年）的名畫，由畫家安堅根據安平大君夢遊桃源的奇妙經歷所繪。 不僅是朝鮮初期文化藝術的集大成之作，還附有安平大君親筆題跋與詩作，共 23 篇，兼具藝術與書法史價值。

電影將以安平大君和他的哥哥首陽大君（即後來的世祖）為核心，講述歷史上著名的「癸酉靖難」事件——首陽大君為奪權而諫殺輔佐端宗的皇甫仁、金宗瑞等多名重臣的血腥政變。 這次由曾執導《電影就是電影》、《我只是個計程車司機》的張勳導演掌鏡，製作公司為「電影社都東」，首陽大君一角則由金南佶出演。



朴寶劍今年的行程滿到爆！先是在 Netflix《苦盡柑來遇見你》中掀起「梁寬植旋風」，接著在KBS 2TV音樂節目《The Seasons – 朴寶劍的Cantabile》化身溫暖主持人，還在 JTBC《Good Boy》中挑戰拳擊手角色，展現與以往截然不同的魅力。 如今他更忙著舉辦粉絲見面會世界巡迴，演戲、綜藝、見面會三線開花，名副其實的韓娛頂流！

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞