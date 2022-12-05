车银优不只长得帅，性格更是一等一！出席品牌时装秀全程甜笑、心细到认出同机乘客超开心！

车银优不只长得帅，性格更是一等一！出席品牌时装秀全程甜笑、心细到认出同机乘客超开心！

明星   2022年12月5日   星期一10:00   MiJimin  

（封面图源：IG@ eunwo.o_c）

怎么有这么完美的人？

车银优的完美脸蛋加上高贵气质，一出道就马上爆红！零死角的高颜值，无论是作为偶像或是演员都十分惹人注目。不只节目、戏约邀约不断，活动出席行程更是排到满档，被许多时尚品牌相中、代言接到手软，更是高级品牌时装秀的座上嘉宾，最近受到Dior邀请成为秀场嘉宾，前往埃及观赏时装大秀。

从在机场现身那刻，车银优便是焦点所在，而这次还和EXO成员世勋一同受邀观秀，两大帅哥同时现身，许多媒体马上聚集抢著拍摄巨星丰采！两人也以不同风格衣著诠释秋冬装，同框画面成为经典。

此趟前往异国，车银优还遇见许多海外明星，而他也全程保持笑容，和大家畅谈之外，对粉丝拍照也是来者不拒，亲和个性引来一片盛赞。网友感叹，脸长得帅就算了，连个性也这么好，车银优真的是真人吗XD

这趟异国行程也让车银优真实个性曝光，原来他和秀场嘉宾是同班机乘客，细心的他不只认出对方，甚至还亲切的互动交谈、并留下合照，一系列举动让网友再次沦陷他的魅力！

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