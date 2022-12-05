[分集劇情]《王后傘下》大妃金海淑這波似乎佔上風！中殿金惠秀要真相也要守護世子嬪！（EP15）

[有雷]《王后傘下》剩下2集，就看中殿金惠秀如何了結這一場腥風血雨。她已發現權醫官的真實身份就是廢妃尹氏的兒子李翊賢，手中更握有太仁世子的屍檢報告，不過神隊友殿下崔元英似乎不再可靠，而大妃金海淑更是持續以世子嬪為目標展開攻擊！金惠秀如何再逆轉情勢？

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《王后傘下》中殿（金惠秀飾）識破權醫官真實身份，也是當年永苑大君李翊賢，聽聞他如何將患有血虛厥的前世子（裴仁爀飾）逐步逼向死亡，心中難掩悲痛，更無法接受他的復仇論，權醫官匆匆逃走藏匿。中殿雖然立即奔向殿下（崔元英飾）告知這真相，不料殿下卻直指「廢妃身旁的孩子才是李翊賢」，也要中殿提出他毒殺前世子的直接證據，讓中殿決定要靠自己的力量活捉權醫官。



各方都在尋找的證據屍檢報告，已經掌握在中殿手中。而正準備謀反的土地大夫則遭逮捕而入獄，殿下在牢獄中與他對話，雖知道是自己母親毒殺了太仁世子，但因自己也有野心要登上王位，因此他下令捉拿權醫官並且格殺勿論。中殿知道這樣一來大妃（金海淑飾）同樣也想將權醫官滅口，如此一來前世子死因將石沉大海。於是她拿屍檢報告與大妃作交易，希望大妃也能比殿下更早活捉權醫官。



在這麼緊張的同時卻也傳來好消息，世子嬪傳出有喜了！原本中殿與世子都開心迎接新生命的同時，大妃卻要醫官昧著良心推翻原本的診斷，表示原本懷孕診斷錯誤，並且以世子嬪患有心臟疾病，可能無法誕下王孫而提出廢黜。這些手段全都是為了取得太仁世子的屍檢報告書，逼迫中殿選擇能夠守護哪一邊。不過也讓世子嬪了解到世子對她的真心，得知她的疾病後，甚至願意放棄生子而守護她的健康。



中殿向大妃交出了屍檢報告書，想找出另一份由朴京優父親所寫的佐證，但朴卻已將正本交給殿下。權醫官行跡敗露而直接殺死了領相，黃淑媛（玉子妍飾）這才發現權醫官真正的大君身份，也知道了自己僅僅是被利用而非被愛的，悲痛之餘，兒子義聖君（姜燦熙飾）突然出現而刺殺了權醫官，權醫官在嚥下最後一口氣前，說出了他就是義聖君的生父……而這一切全都是大妃所寫好的劇本…中殿又該如何逆轉情勢？



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