「刻意忽略東方神起？」TVXQ迎出道紀念日公司卻只發SM TOWN公告，粉絲表強烈不滿！

粉絲不滿在論壇引起軒然大波!

SM旗下傳奇男團東方神起,至今已出道10幾年仍人氣不減、擁有崇高地位,堪稱偶像界傳奇!當年團員的帥氣顏值、精彩舞台讓KPOP風靡全亞洲,歷經許多風波,如今團員昌珉也已升格成幸福人夫、允浩也持續燃燒熱情在藝界耕耘。然而最近粉絲開始認為,東方神起是不是被SM忽略了?如今在論壇掀起軒然大波。



近日SM公司發布《2022 Winter SMTOWN》表演訊息,官宣確定日期及相關訊息,演出陣容包括寶兒、東方神起、Super Junior、少女時代等。而旗下各團也紛紛轉發表演公告。然而訊息公布當天,剛好是東方神起出道18周年紀念日,粉絲不解SM公司為何特意選這一天發布消息?不只個別粉絲,粉絲團也對公司決定感到不滿,認為此舉「忽略東方神起」!



Can't believe they choose 12.26 for a non-related TVXQ! debut day...over an agency thing. Don't you or we, tired of all the disrespect from @SMTOWNGLOBAL to TVXQ? and you still defend this agency? wow



We don't want to vocal but it's crossed the line, disappointing over & over pic.twitter.com/AtSqJtOQxi