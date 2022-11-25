「刻意忽略東方神起？」TVXQ迎出道紀念日公司卻只發SM TOWN公告，粉絲表強烈不滿！

粉絲不滿在論壇引起軒然大波！

SM旗下傳奇男團東方神起，至今已出道10幾年仍人氣不減、擁有崇高地位，堪稱偶像界傳奇！當年團員的帥氣顏值、精彩舞台讓KPOP風靡全亞洲，歷經許多風波，如今團員昌珉也已升格成幸福人夫、允浩也持續燃燒熱情在藝界耕耘。然而最近粉絲開始認為，東方神起是不是被SM忽略了？如今在論壇掀起軒然大波。



近日SM公司發布《2022 Winter SMTOWN》表演訊息，官宣確定日期及相關訊息，演出陣容包括寶兒、東方神起、Super Junior、少女時代等。而旗下各團也紛紛轉發表演公告。然而訊息公布當天，剛好是東方神起出道18周年紀念日，粉絲不解SM公司為何特意選這一天發布消息？不只個別粉絲，粉絲團也對公司決定感到不滿，認為此舉「忽略東方神起」！



Can't believe they choose 12.26 for a non-related TVXQ! debut day...over an agency thing. Don't you or we, tired of all the disrespect from @SMTOWNGLOBAL to TVXQ? and you still defend this agency? wow



We don't want to vocal but it's crossed the line, disappointing over & over pic.twitter.com/AtSqJtOQxi — TVXQ! • DBSK Fanbase TVXQ!SG-Fallinbow on 11/9(@dbskfanbaseid) November 24, 2022

在特別的日子卻未獲公司注意，讓粉絲心裡感到十分不滿、紛紛跳出來發文質疑。雖然在演藝圈已是人人尊重的巨星，然而允浩、昌珉對後輩十分照顧、甚至是出了名的有禮貌！在表演時常低調站在最後面、還要後輩們「盡量往前站」，、給足鏡頭，甚至後輩來打招呼時也會鞠躬回謝，超好人品一直備受稱讚！



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