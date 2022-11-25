「刻意忽略东方神起？」TVXQ迎出道纪念日公司却只发SM TOWN公告，粉丝表强烈不满！

粉丝不满在论坛引起轩然大波！

SM旗下传奇男团东方神起，至今已出道10几年仍人气不减、拥有崇高地位，堪称偶像界传奇！当年团员的帅气颜值、精彩舞台让KPOP风靡全亚洲，历经许多风波，如今团员昌珉也已升格成幸福人夫、允浩也持续燃烧热情在艺界耕耘。然而最近粉丝开始认为，东方神起是不是被SM忽略了？如今在论坛掀起轩然大波。



近日SM公司发布《2022 Winter SMTOWN》表演讯息，官宣确定日期及相关讯息，演出阵容包括宝儿、东方神起、Super Junior、少女时代等。而旗下各团也纷纷转发表演公告。然而讯息公布当天，刚好是东方神起出道18周年纪念日，粉丝不解SM公司为何特意选这一天发布消息？不只个别粉丝，粉丝团也对公司决定感到不满，认为此举「忽略东方神起」！



Can't believe they choose 12.26 for a non-related TVXQ! debut day...over an agency thing. Don't you or we, tired of all the disrespect from @SMTOWNGLOBAL to TVXQ? and you still defend this agency? wow



We don't want to vocal but it's crossed the line, disappointing over & over pic.twitter.com/AtSqJtOQxi — TVXQ! • DBSK Fanbase TVXQ!SG-Fallinbow on 11/9(@dbskfanbaseid) November 24, 2022

在特别的日子却未获公司注意，让粉丝心里感到十分不满、纷纷跳出来发文质疑。虽然在演艺圈已是人人尊重的巨星，然而允浩、昌珉对后辈十分照顾、甚至是出了名的有礼貌！在表演时常低调站在最后面、还要后辈们「尽量往前站」，、给足镜头，甚至后辈来打招呼时也会鞠躬回谢，超好人品一直备受称赞！



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