《秘書鎮》李瑞鎮&金光奎遇上火熱積極的東方神起允浩，兩人被榨乾到崩潰大笑：熱情對身體有害！

SBS 綜藝節目《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》公開了東方神起瑜鹵允浩篇的「熱情爆發現場」，李瑞鎮和金光奎作為經紀人在照顧「熱情的代表」允浩時狂冒冷汗。XDDD

▼「那傢伙本身就讓我很累」— 李瑞鎮的真心吐露

《秘書鎮》最新一集〈太辛苦了。金光奎×李瑞鎮，面對熱情滿到溢出的瑜鹵允浩的地獄經驗〉中，描繪了兩位演員作為瑜鹵允浩的經紀人所經歷的艱難一天。

影片中兩人以無力的表情並肩坐著，李瑞鎮說：「那傢伙本身就讓我精神上很累。」吐露了令人哭笑不得的抱怨。



金光奎也說：「我真的太累了。」呈現出完全耗盡體力的模樣。相反地，瑜鹵允浩則表示：「我差點氣炸。」對兩人的「經紀人業務」表示不滿，引發現場大爆笑。

▼在音樂節目現場「熱情爆發」…「讓他們看看為什麼我是瑜鹵允浩！」

接著的畫面中，李瑞鎮和金光奎陪同瑜鹵允浩前往音樂節目。舞台前彩排時，瑜鹵允浩與舞者們一起喊著：「讓他們確實看看為什麼我是瑜鹵允浩！」氣勢滿滿。

看到這一幕的李瑞鎮雙手合十，對金光奎說：「我們也來讓他們看看為什麼我們是《秘書鎮》吧。」模仿瑜鹵允浩的能量，引發笑聲。



在待機室裡，兩人的「經紀人模式」也沒有停止。李瑞鎮準備咖啡，金光奎蒸包子，為「熱情滿溢」的他持續提供貼心照料。





他們還幫他擦汗、協助舞台準備等，度過了一整天不輸專業經紀人的忙碌行程。

▼「挑戰地獄」（Challenge地獄）… 金光奎化身撞牆攝影師

尤其是瑜鹵允浩與後輩拍攝挑戰影片時，金光奎親自拿起相機進行拍攝。他熱情地調整角度後，最後竟撞上牆壁，上演「身體搞笑」，讓現場笑成一片。



金光奎在訪問中吐露：「今天一天真的是挑戰地獄。」而李瑞鎮則以彷彿被行程榨乾的表情說：「整個氣都被吸走了。」再度引發笑聲。

▼「對身體最不好的一種情是熱情」— 金光奎名言誕生



拍攝結束後，金光奎在與製作組的訪談中說：「對身體最不好的一種情，就是熱情。」讓現場再度爆笑。與「熱情滿溢」瑜鹵允浩共度一天的兩人雖然體力耗盡，但為觀眾呈現出綜藝的精髓，帶來溫暖又好笑的時刻。



SBS 綜藝《對於我來說過於刻薄的經紀人－秘書鎮》是演員李瑞鎮成為演藝界明星的「一日經紀人」，親自執行經紀人現實工作的真人秀節目。

這一集裡，「熱情」的代名詞瑜鹵允浩登場，呈現了讓李瑞鎮和金光奎徹底脫力的能量爆發一天。觀眾們表示：「瑜鹵允浩的能量都從畫面溢出來了」、「金光奎的『對身體最不好的一種情是熱情』根本是今年的名台詞」反應相當熱烈。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞