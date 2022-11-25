「偷食炸雞捱罵！怒減13公斤」《夏日大罷工》雪炫自我克制超強：5點後禁食

由雪炫與任時完合演的韓劇《夏日大罷工》日前首播，道盡現今「社畜」的心路歷程！

然而，偶像出身的他們又如何能像普通上班族一樣輕易「罷工」，好像出道10年的雪炫，其減肥工程一直無間斷「施工」，哪來罷工的藉口，怪不得可連續四年榮登「最佳身型」冠軍，獲封「韓國最強Body」！

從女團AOA出身的雪炫是團內的「門面擔當」，身高1米68的她在初出道時面型圓潤，加上先天易肥體質，所以成為了公司管理層高度關注的成員。出道後的雪炫體重一度如火箭般飆升，曾在節目中因為想吃東西而被公司理事當面開罵，而本身熱愛吃炸雞的她，之後再被高層發現偷偷狂食炸雞，因而被狠批無資格再當偶像！自此，雪炫便決心減肥，於嚴格控制飲食配合運動管理下，一口氣激減13公斤，逆轉變成完美女神。



現時的雪炫已經是不少韓女的理想身材範本，她曾公開瘦分享瘦身祕訣，表示對美食並無特別戒口，只是嚴謹控制分量，每日下午5時後便不再進食，感到肚餓都只會喝水充飢。運動方面，雪炫則選擇做gym跟普拉提雙管齊下，塑造迷人曲線。



一直維持以上習慣，終令雪炫從高峰的60公斤減到現時的47公斤，為了可以繼續吃美食，雪炫笑言不時會看看其最纖瘦時期的照片，這舉動有助鼓勵自己認真做運動，可見除了先天條件，偶像的後天努力才是成功的要素。



《夏日大罷工》劇情講述現年28歲的李夏天（雪炫飾）在首爾一間大公司打拼五年後，好不容易獲得了轉正的機會，此時她卻宣布「人生罷工」，還決意搬到鄉村生活，後來她在小鎮遇上前數學神童、現任圖書管理員安大範（任時完飾）；兩位逃避現實的年輕男女將透過出走之旅尋找自我，並在相處中譜出了一段治癒的羅曼史，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞