一見面喊「不要過來！」宣美是金在中真粉絲！心愛收錄曲如數家珍，跟朱宇宰吃醋

宣美近日在《在朋友》，曝光了自己是仙后（東方神起粉絲）、Babies（金在中粉絲）的身分！見到金在中表情與肢體動作完全掩飾不住緊張與興奮！

開場宣美和金在中都還沒見面，就一直對想走過來迎接她的金在中喊：「不要過來！」從進門都坐下又拘謹又緊張，眼睛都不曉得要看向哪裡。金在中都表示這是他第一次遇到來賓如此掩飾不了粉絲心。對於節目要求用平語溝通，宣美：「怎麼可以對我的愛豆說平語！」但問她喜歡什麼歌，她對喜歡的收錄曲如數家珍：〈Whatever They Say〉、〈I Never Let Go〉、〈You are Always〉……等等。



宣美連金在中的Part都很清楚，還能糾正金在中唱錯！對於金在中的黑歷史，她笑得很猖狂(?)，還能吐槽「只是黑歷史『之一』嗎？」、「就算在那年代也覺得『為什麼做了這個髮型』」，金在中解釋他們當時為了挑戰SS501爭取曝光，選擇了各種誇張裝扮，坦言「不是公司的意思，是成員想做」。面對宣美的驚愕，金在中忍不住道歉：「對不起……當時做得不好……」



講到「成功的粉絲」，金在中說自己的本命是H.O.T. 文熙俊，但熟了之後對方變成哥哥，常常會忘記是自己的愛豆，只有在重看過往影片會想起。宣美聽了說自己才沒辦法和金在中親近：「因為是我的愛豆啊！真的是我的愛豆！」接著激動稱讚金在中唱歌跳舞都很優秀，帥又性感！



宣美透露自己是以金在中和BoA為目標進入SM娛樂選秀，最後得了第9屆「外貌讚」第二名，後來SM娛樂選秀總監跳槽去JYP娛樂後聯絡了她，她才去JYP並以Wonder Girls出道！那名選秀總監知道她喜歡東方神起，還默默寄了張簽名CD送給她。以Wonder Girls出道後，〈Nobody〉和東方神起〈Mirotic〉活動時間重疊，雙方卻沒有太多互動讓她非常惋惜。

而問金在中演藝圈還有沒有像她一樣的真粉絲，金在中竟不假思索回答：「很多！」宣美臉馬上垮下來，金在中只好安撫：「面對面這樣聊，她是第一名！」金在中說原先第一名是朱宇宰，宣美嫉妒心便開啟，狂問朱宇宰知道這首歌那首歌嗎。當金在中說自己也算是Wonder Girls粉絲時，宣美直接反對：「別小看我的追星！我不是隨隨便便追星的！」



底下留言竟有宣美的國小同學證實，說宣美以前真的一天到晚都在聊東方神起，其他人也表示宣美就像自己在追星的模樣，有人點出關鍵「1.雖然想親眼看到，但不想太親近 2.想告訴大家我喜歡的冷門歌曲 3.粉絲心不是一句客套話『我也是你的粉絲』就能應付的」。還有人敲碗希望金在中粉絲們都能聚集，包括宣美、玟星、陸星材、朱宇宰與黃旼炫。

