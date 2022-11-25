金南佶&李多熙&車銀優&盛駿《Island》首版台詞預告公開！元美瑚遭妖怪圍攻，般一語道破天機！

TVING漫改劇《Island》今日公開第二支預告，除了更多精彩打鬥和妖怪CG，主角們的對話也揭示出劇情關鍵謎團！

《Island》是以濟州島為背景的奇幻動作劇，改編自漫畫《靈甲鬼修羅》，講述命中註定與欲毀滅世界的邪惡進行戰鬥，背負命運的人們踏上旅程的故事，LINE WEBTOON已有中文版。



四位主演分別飾演原著中四個重要角色，金南佶飾演既是人又是怪物的妖怪獵人「般」，數千年來對抗邪惡守護世界，為了結束自己被詛咒的永生而保護元美瑚; 李多熙飾演財閥集團獨生女「元美瑚」，被流放到濟州島當教師後莫名遭到妖怪攻擊; 車銀優飾演天生神力的最年輕驅魔司祭「約翰」，在教皇廳指派下來到濟州島; 盛駿飾演與般對立的驅魔師「弓歎」，對人類充滿不信任。



今日公開的預告從一個關著妖怪的地牢開始，長滿尖刺的惡鬼陸續現身，金南佶揮舞金剛杵與之戰斗，李多熙舉槍自衛、車銀優也拼盡全力驅魔。 金南佶介紹劇中世界的設定：「從太初開始寄生在這土地上的惡，存在於所有地方，不知會在何處出現。」



金南佶用金剛杵刺向盛駿，下一個鏡頭卻是李多熙出現感應。 李多熙問精炎鬼為何要追逐她，金南佶回答：「因為你的命運在召喚它們。」



預告公開後網友表示十分期待：「金南佶的嗓音太讚」、「動作戲瘋了啊超精彩」、「想趕快見到車約翰」。 《Island》一共12集，將在12月30日正式公開！



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