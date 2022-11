SJ來台開唱成員紛抵台，始源首問候麻辣鍋：「過得好嗎？」，誇張顏藝合照鴛鴦鍋XD

馬始住臉XD

韓國天團Super Junior來台開唱準備倒數,ELF們都準備好了嗎?!時隔三年來台灣,粉絲們為了見歐巴,從搶票就開始一路廝殺,如今終於盼來這天!大家除了注意成員們的航班動態,更好奇歐巴們下機會先去哪裡?而始源在上機即透露:「鼎王,等我,哈哈哈」



始源對麻辣鍋的愛超深刻,來台必直奔「鼎王麻辣鍋」。先前來台灣舉辦粉絲見面會時,粉絲福利還是抽三位粉絲吃鼎王XD追星還能吃美食,崔始源這粉絲福利超好呀!



而這次始源一下機,果然馬上去嗑麻辣鍋,在開吃前還興奮跟麻辣鍋合照,再拍一張湯底照,附上文字問候麻辣鍋:「過得好嗎?」一臉幸福的樣子,看來有好好吃飯呢!



221124 keenie.ho ig update

This gentleman loves me so much! Sent me photos when he was enjoying his hot pot#siwonchoi#mrhandsome#hotpot#SIWON #최시원 #시원 pic.twitter.com/XwR6pTh9Mc