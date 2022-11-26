SJ來台開唱成員紛抵台，始源首問候麻辣鍋：「過得好嗎？」，誇張顏藝合照鴛鴦鍋XD

馬始住臉XD

韓國天團Super Junior來台開唱準備倒數，ELF們都準備好了嗎?！時隔三年來台灣，粉絲們為了見歐巴，從搶票就開始一路廝殺，如今終於盼來這天！大家除了注意成員們的航班動態，更好奇歐巴們下機會先去哪裡？而始源在上機即透露：「鼎王，等我，哈哈哈」



始源對麻辣鍋的愛超深刻，來台必直奔「鼎王麻辣鍋」。先前來台灣舉辦粉絲見面會時，粉絲福利還是抽三位粉絲吃鼎王XD追星還能吃美食，崔始源這粉絲福利超好呀！



RT: "@SujuFor_ELFindo: [PIC] Siwon into van after eating hot pot in Taiwan (cr: akanaoyuki v: ELFISHics)-adt- pic.twitter.com/YJOrawJz" — Marsyaa (@marsya_imelda21) June 15, 2012

而這次始源一下機，果然馬上去嗑麻辣鍋，在開吃前還興奮跟麻辣鍋合照，再拍一張湯底照，附上文字問候麻辣鍋：「過得好嗎？」一臉幸福的樣子，看來有好好吃飯呢！



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