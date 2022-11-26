【K社韓文小百科】《陽光先生》李秉憲的原型是他！畢生都奉獻給了獨立運動，明年遺骸返回韓國

人氣韓劇《陽光先生》中男主角「崔宥鎮」（李秉憲 飾）的原型人物黃基煥的骸骨將回到韓國。

2018年播出的《陽光先生》由李秉憲、金泰梨、柳演錫、卞耀漢領銜主演，講述了一名奴隸出身的少年崔宥鎮，在1871年偶然搭乘軍艦前往美國，在機緣巧合下成為美軍後，重返祖國駐軍時發生的故事。 劇裡的「高宥鎮」的原型則是為獨立運動耗盡一生的愛國義士黃基煥（音譯）。 據韓媒透露，2023年將是黃基煥逝世100周年，他的遺骸將被迎回韓國。 據悉2019年「三一運動」100周年之時，韓國國家報勳處就與紐約總領事館協商想要接回黃基煥的骸骨，但因黃先生沒有家人，加上書面資料上的錯誤，未能在2019年完成此事。 隨著韓國新任總統上臺，相關事情又一次被提及。



如同《陽光先生》中所描述的一樣，黃先生在十多歲時就去了美國，1917年第一次世界大戰時，美國成為參戰國，黃先生也在此時參軍入伍，被派遣到了歐洲戰場，當時負責救護重傷者。 一戰結束後黃先生受韓國臨時政府副主席金圭植（音譯）的邀請，成為了臨時政府巴黎委員會的書記長。 1919年，當黃先生得知經由俄羅斯和黃海前往英國的韓國勞動者要被送往日本後，說服了英國政府，成功將35名韓國勞動者送去了法國。

1910年-1920年代，黃基煥全身心都投入到了韓國獨立運動中，他的生平經歷遠比《陽光先生》中更加波瀾壯闊，在危機四伏的動蕩年代中尋找希望。 只是可惜，黃先生並沒有像劇中一樣遇到知心的愛人「高愛信」，譜寫一段刻骨銘心的浪漫愛情，，終身未婚，40歲時因心臟病突發離世。



此外，在《陽光先生》中「崔宥鎮」的父母被設定為奴隸出身，這一點則融入了另一位獨立運動家崔載亨的身世。

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