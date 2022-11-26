【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：小兒子現在是收視及人氣都TOP 1！

這星期只有１部新劇開播，就是《夏日大罷工》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（十一月）第４週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──JTBC《財閥家的小兒子》：8.8（今晚播至第５集）

【台灣由FriDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.2──tvN《王后傘下》：7.7（今晚播出第１３集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.2──SBS《災後調查日誌》：7.7（今晚播至第５集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.4──KBS《謝幕：樹立而死》：7.1（播至第７集）

【台灣由愛奇藝國際站播出；香港由Prime Video播出】

NO.5──MBC《以一當百執事》：6.9（播至第８集）

【台灣香港都在Prime Video播出】

NO.6──ENA《凍死的戀愛》：6.3（播至第１４集）

【台灣香港都在Prime Video播出】

NO.7──KBS《三姐弟要勇敢》：6.2（今晚播出第１９集）

NO.8──Disney+《第三人稱復仇》：6（播至第８集）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.9──tvN《明星經紀人生存記》：5.8（播至第６集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.10──Wavve 《弱美男英雄》：5.6（播至第４集）

【台灣由愛奇藝國際站播出】

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