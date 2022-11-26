SJ来台开唱成员纷抵台，始源首问候麻辣锅：「过得好吗？」，夸张颜艺合照鸳鸯锅XD

马始住脸XD

韩国天团Super Junior来台开唱准备倒数，ELF们都准备好了吗?！时隔三年来台湾，粉丝们为了见欧巴，从抢票就开始一路厮杀，如今终於盼来这天！大家除了注意成员们的航班动态，更好奇欧巴们下机会先去哪里？而始源在上机即透露：「鼎王，等我，哈哈哈」



始源对麻辣锅的爱超深刻，来台必直奔「鼎王麻辣锅」。先前来台湾举办粉丝见面会时，粉丝福利还是抽三位粉丝吃鼎王XD追星还能吃美食，崔始源这粉丝福利超好呀！



RT: "@SujuFor_ELFindo: [PIC] Siwon into van after eating hot pot in Taiwan (cr: akanaoyuki v: ELFISHics)-adt- pic.twitter.com/YJOrawJz" — Marsyaa (@marsya_imelda21) June 15, 2012

而这次始源一下机，果然马上去嗑麻辣锅，在开吃前还兴奋跟麻辣锅合照，再拍一张汤底照，附上文字问候麻辣锅：「过得好吗？」一脸幸福的样子，看来有好好吃饭呢！



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻