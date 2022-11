首次曝光的《2018 MAMA》花絮照！宋仲基與BTS、GOT7、SEVENTEEN、Wanna One等男團同框！

今日(22日),CJ副會長李美京在「第50屆國際艾美獎」獲得《國際艾美獎功勞獎》。

在她的介紹影片中,還公開了《2018 MAMA》的幕後花絮照,這是此前未公開過的照片。照片中有:BTS防彈少年團、GOT7、SEVENTEEN、Wanna One、Roy Kim、宋仲基、李美京、Tiger JK 和尹美萊。

照片一曝光,讓網友們紛紛表示:「哇 好久沒見到 Wanna One 了」、「不是...爲什麼會有半世紀前那種朦朧的感覺呢」、「哇 竟然看這個 太神奇了」、「請給我高清畫質」、「爲何看起來如此幸福」、「大家笑的樣子都很好看」、「哇... 好神奇啊 我追星過的組合幾乎都有啊」、「看著2018年的照片,回憶起過去 真好」、「真的像前世一樣...」等等。



而《2022 MAMA》將在11月29、30日兩天於日本大阪京瓷巨蛋舉辦,第一天由全昭彌SOMI主持、第二天由朴寶劍主持。表演陣容由:BTS j-hope、Stray Kids、ITZY、TXT、JO1、TREASURE、ENHYPEN、IVE、Kep1er、孝琳、ZICO、林英雄、Forestella、(G)I-DLE、BIBI、NiziU、INI、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans 及 Street Man Fighter 等,還有時隔7年再度以完整體登場的女團 KARA。

[#2022MAMA] 〈Day 1〉 Host Announcement | #jeonsomi #전소미



JEON SOMI will host the first night under the theme

“The world we build together”.



World’s No.1 K-POP Awards⠀

2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/0FlF6gozae