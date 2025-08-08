SEVENTEEN隊長S.Coups 生日捐款！助弱勢兒少度過暑假

人氣男團SEVENTEEN隊長S.Coups 在生日之際，用一份特別的方式回饋社會。

8日，韓國「愛的果實」社會福利共同募金會透露S.Coups 向該機構捐款 5,000萬（韓幣，約新台幣120萬），並成為該組織高額捐款者俱樂部「Honor Society」的第 3,710 位成員。

S.Coups 希望這筆捐款能用於支持兒童與青少年。 依照他的心願，捐款將在今年暑假期間，為有可能面臨飢餓的兒童提供餐食補助。S.Coups在捐款時表示：「因為有粉絲們的愛，每年的生日都成為特別的一天。 帶著感恩的心情，我想把我所得到的愛，回饋給社會。」並補充道：「我為所有兒童與青少年的健康成長加油打氣。」



實際上S.Coups 平時就關注兒童福利與動物保護，曾多次向流浪動物收容所及救援團體伸出援手，包括資助醫療費用、協助救援遭受虐待的動物等。

此外，SEVENTEEN 今年迎來出道 10 週年，5 月發行正規五輯《Happy Birthday》，9 月將從仁川亞運主體育場起跑「SEVENTEEN WORLD TOUR NEW _」世界巡演，與全球粉絲見面。

