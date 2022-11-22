竟然還有沒放出來的驚喜！《機智醫生生活》未公開花絮：在拍攝現場慶生、五人幫休息時合唱

近日，《機智醫生生活》的工作人員近日在 SNS 上傳未公開的花絮。

包含大家一起幫申元浩PD、鄭敬淏、金大明慶生的影片，還有五人幫在休息時的合唱，拍攝現場的氣氛真的很好啊 >//<

| Hoje recebemos videozinhos inéditos dos bastidores de #HospitalPlaylist. Aproveitem!



Eu quero meu squad de volta! pic.twitter.com/nHC7kb8hV9 — Jung Kyung Ho Brasil⁺⁺ | #Daemuga #MenOfPlastic (@JungKyungHoBR) November 21, 2022

《機智醫生生活》系列由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演，以醫院為背景，講述醫生、護理師和患者之間，圍繞著生命進行拼死奮鬥的溫馨故事。而99s也在拍攝期間成為好友（還記得初次見面都超尷尬 XD），還還一起拍攝綜藝《機智露營生活》和《機智山村生活》，希望之後還有他們的新綜藝可以看！



另外，田美都主演的音樂劇《理髮師陶德》將在12月1日開演，近日採訪她被問到「《機智醫生生活》演員是否計劃來觀看時？」她也回答：「會來吧？會來的。演出還沒開始，就讓我把演出日期發過去。」期待之後可以看到五人幫的合照啦～！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞