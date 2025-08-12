多家韓媒報導前 EXO 成員TAO（黃子韜）與前SM練習生徐藝洋將於 10 月舉行盛大婚禮

前 EXO 成員 TAO（黃子韜）即將迎娶 SM 娛樂練習生出身的女演員徐藝洋，婚禮定於 10 月舉行，目前正在討論以直播方式進行。

根據 11 日中國媒體《新浪娛樂》等報導，TAO 近日在某綜藝節目錄製中親自宣佈，將和徐藝洋於 10 月步入婚姻殿堂。據悉，這場婚禮規模盛大，不僅邀請眾多明星賓客，雙方粉絲也將受邀出席，甚至為粉絲特別預留座位，婚禮現場直播的可能性也在討論之中，被外界譽為「世紀婚禮」。此消息也在今天一早被多家韓媒報導。





兩人自 2020 年起多次傳出緋聞，直到去年 7 月才正式公開承認戀情。同年 12 月，雙方完成在中國的結婚登記，領取象徵合法夫妻身份的「結婚證」，正式成為法律上的夫妻。



值得關注的是，外界也好奇 TAO 的 EXO 前隊友鹿晗是否會以嘉賓身分現身婚禮。近期兩人還曾捲入「懷孕傳聞」，但雙方並未作出回應。

TAO 於 2012 年以 EXO-M 成員身分在 SM 娛樂出道，2015 年未經公司同意退出團體並返回中國發展，之後與 SM 圍繞專屬合約展開訴訟，最終於 2018 年二審敗訴確定。目前，他主要在中國從事演藝活動。

