首次曝光的《2018 MAMA》花絮照！宋仲基与BTS、GOT7、SEVENTEEN、Wanna One等男团同框！

今日（22日），CJ副会长李美京在「第50届国际艾美奖」获得《国际艾美奖功劳奖》。

在她的介绍影片中，还公开了《2018 MAMA》的幕后花絮照，这是此前未公开过的照片。照片中有：BTS防弹少年团、GOT7、SEVENTEEN、Wanna One、Roy Kim、宋仲基、李美京、Tiger JK 和尹美莱。

照片一曝光，让网友们纷纷表示：「哇 好久没见到 Wanna One 了」、「不是...爲什么会有半世纪前那种朦胧的感觉呢」、「哇 竟然看这个 太神奇了」、「请给我高清画质」、「爲何看起来如此幸福」、「大家笑的样子都很好看」、「哇... 好神奇啊 我追星过的组合几乎都有啊」、「看著2018年的照片，回忆起过去 真好」、「真的像前世一样...」等等。



而《2022 MAMA》将在11月29、30日两天於日本大阪京瓷巨蛋举办，第一天由全昭弥SOMI主持、第二天由朴宝剑主持。表演阵容由：BTS j-hope、Stray Kids、ITZY、TXT、JO1、TREASURE、ENHYPEN、IVE、Kep1er、孝琳、ZICO、林英雄、Forestella、(G)I-DLE、BIBI、NiziU、INI、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans 及 Street Man Fighter 等，还有时隔7年再度以完整体登场的女团 KARA。

[#2022MAMA] 〈Day 1〉 Host Announcement | #jeonsomi #전소미



JEON SOMI will host the first night under the theme

“The world we build together”.



World’s No.1 K-POP Awards⠀

2022 MAMA AWARDS

2022.11.29(TUE)-30(WED) 6PM(KST)#MAMAAWARDS #2022MAMAAWARDS pic.twitter.com/0FlF6gozae — MAMA AWARDS (@MnetMAMA) November 16, 2022

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