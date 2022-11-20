戀愛宣告？NCT 127廷祐發布螢光顏料照，粉絲眼尖一查發現「是Johnny胸肌照」

請原地結婚（誤

廷祐在團體NCT 127裡，一直是大家的開心果。年紀相對小的他，常常對團內的哥哥們撒嬌耍寶，雖然哥哥嘴上嫌棄，但其實都十分喜歡他，可愛表現也常是氣氛帶動者！



先前NCT 127在節目中，遇上同門大師姊寶兒擔任MC，而廷祐在看見隊長泰容稱呼寶兒「姊姊時」，害羞地舉手問寶兒：「請問我們也可以叫姊姊嗎？」可愛的舉動讓師姐也害羞到招架不住，甚至被網友稱為「年下男的暴擊！」



而廷又可愛的事蹟還不止這個，先前在巡迴演唱會上，不小心被轉過身的成員Johnny親到，原本一向搞笑的他，竟然害羞的撇過頭！從那時起粉絲就常笑說：這兩人之間真的有什麼吧！



johnny is right its jungwoo fault

johnny supposed to whisper at jungwoo but jungwoo turn his head...



its jungwoo who asked for the kiss pic.twitter.com/PYtf0mdUqQ https://t.co/55otz72Q6L — (@babyzens) September 17, 2022

而最近廷祐在社群發布一張螢光顏料照，原先以為只是普通的一張照片，但粉絲可不這麼想，結果在抽絲剝繭、多方比對下，竟然發現這是Johnny的胸肌照！原來這是團體其中一組宣傳概念照，廷祐這樣隱密的放上Johnny照片，讓粉絲大叫：不是在示愛嗎？！



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞