戀愛宣告？NCT 127廷祐發布螢光顏料照，粉絲眼尖一查發現「是Johnny胸肌照」

請原地結婚(誤

廷祐在團體NCT 127裡,一直是大家的開心果。年紀相對小的他,常常對團內的哥哥們撒嬌耍寶,雖然哥哥嘴上嫌棄,但其實都十分喜歡他,可愛表現也常是氣氛帶動者!



先前NCT 127在節目中,遇上同門大師姊寶兒擔任MC,而廷祐在看見隊長泰容稱呼寶兒「姊姊時」,害羞地舉手問寶兒:「請問我們也可以叫姊姊嗎?」可愛的舉動讓師姐也害羞到招架不住,甚至被網友稱為「年下男的暴擊!」



而廷又可愛的事蹟還不止這個,先前在巡迴演唱會上,不小心被轉過身的成員Johnny親到,原本一向搞笑的他,竟然害羞的撇過頭!從那時起粉絲就常笑說:這兩人之間真的有什麼吧!



johnny is right its jungwoo fault

johnny supposed to whisper at jungwoo but jungwoo turn his head...



its jungwoo who asked for the kiss pic.twitter.com/PYtf0mdUqQ https://t.co/55otz72Q6L