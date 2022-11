「女友曝光？」ATEEZ崔傘合照身旁出現美麗長髮女，事後發現是成員呂尚XD

「女友曝光?」ATEEZ崔傘合照身旁出現長髮女,事後發現是成員呂尚XD

鬧烏龍也太好笑!

KQ旗下人氣男團ATEEZ實力堅強、雖非三大公司出身,但是因為舞台表現驚人,一直被視為寶藏男團,團體未來走向備受矚目!以歌曲《Guerrilla》走紅國際、MV一上架就點擊破千萬,以強烈的舞台風格、充滿爆點的舞蹈編排,震撼螢幕前的觀眾。



成員崔傘作為團內的舞蹈擔當,在舞台上的樣子不知讓多少粉絲入坑!強而有力的舞蹈動作中又不失細節、吸睛演出加上亮眼外貌,崔傘的一舉一動一直備受關注,而最近在論壇上,有網友詢問「崔傘的女友曝光了嗎?」並附上一張照片,崔傘旁邊有位長髮女子,懷疑現在偶像都可以公開談戀愛了嗎?但是粉絲在看到照片後紛紛笑噴。



其實照片中的長髮人不是女生,而是另一成員呂尚!最近他正努力將頭髮留長,結果竟然被誤會成女生、甚至鬧出烏龍傳聞,讓粉絲看到後哭笑不得,表示難道是呂尚長的太美了嗎XD



knetz saw this pic and thought yeosang was a girl and referred to “her” as san’s gf pic.twitter.com/HQvgr1otmY