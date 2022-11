恋爱宣告？NCT 127廷佑发布萤光颜料照，粉丝眼尖一查发现「是Johnny胸肌照」

请原地结婚(误

廷佑在团体NCT 127里,一直是大家的开心果。年纪相对小的他,常常对团内的哥哥们撒娇耍宝,虽然哥哥嘴上嫌弃,但其实都十分喜欢他,可爱表现也常是气氛带动者!



先前NCT 127在节目中,遇上同门大师姊宝儿担任MC,而廷佑在看见队长泰容称呼宝儿「姊姊时」,害羞地举手问宝儿:「请问我们也可以叫姊姊吗?」可爱的举动让师姐也害羞到招架不住,甚至被网友称为「年下男的暴击!」



而廷又可爱的事迹还不止这个,先前在巡回演唱会上,不小心被转过身的成员Johnny亲到,原本一向搞笑的他,竟然害羞的撇过头!从那时起粉丝就常笑说:这两人之间真的有什么吧!



johnny is right its jungwoo fault

johnny supposed to whisper at jungwoo but jungwoo turn his head...



its jungwoo who asked for the kiss pic.twitter.com/PYtf0mdUqQ https://t.co/55otz72Q6L