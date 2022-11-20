恋爱宣告？NCT 127廷佑发布萤光颜料照，粉丝眼尖一查发现「是Johnny胸肌照」

恋爱宣告？NCT 127廷佑发布萤光颜料照，粉丝眼尖一查发现「是Johnny胸肌照」

明星   2022年11月20日   星期日13:20   Lorrie  

（封面图源：IG@sugaringcandy、IG@johnnyjsuh）

请原地结婚（误

廷佑在团体NCT 127里，一直是大家的开心果。年纪相对小的他，常常对团内的哥哥们撒娇耍宝，虽然哥哥嘴上嫌弃，但其实都十分喜欢他，可爱表现也常是气氛带动者！

先前NCT 127在节目中，遇上同门大师姊宝儿担任MC，而廷佑在看见队长泰容称呼宝儿「姊姊时」，害羞地举手问宝儿：「请问我们也可以叫姊姊吗？」可爱的举动让师姐也害羞到招架不住，甚至被网友称为「年下男的暴击！」

而廷又可爱的事迹还不止这个，先前在巡回演唱会上，不小心被转过身的成员Johnny亲到，原本一向搞笑的他，竟然害羞的撇过头！从那时起粉丝就常笑说：这两人之间真的有什么吧！

而最近廷佑在社群发布一张萤光颜料照，原先以为只是普通的一张照片，但粉丝可不这么想，结果在抽丝剥茧、多方比对下，竟然发现这是Johnny的胸肌照！原来这是团体其中一组宣传概念照，廷佑这样隐密的放上Johnny照片，让粉丝大叫：不是在示爱吗？！

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