Honey J昨日婚禮穿婚紗跳《Hey MAMA》！LEEJUNG熱舞《Pink Venom》、朴載範唱祝歌

Honey J和新郎鄭潭(音)昨日在首爾舉辦婚禮,好友LEE JUNG、NO:ZE、Hyojin Choi朴載範等均到場慶賀,一起唱歌跳舞、熱鬧非凡,Honey J的婚紗《Hey Mama》引爆無數尖叫聲!

Honey J原本計畫在11月4日舉辦婚禮,因梨泰院事件推遲到18日。 不少朋友都在IG上分享了現場合照,Honey J穿著純白婚紗、成為端莊優雅的新娘,婚禮現場擺著夫妻二人甜蜜的寫真。



LEE JUNG上台慶賀時跳了BLACKPINK新歌《Pink Venom》的舞,一整個激烈熱辣!頭髮甩起來超有型:



LEE JUNG、NO:ZE和Hyojin Choi一起跳了KARA的《Honey》,新郎跟著節奏親吻Honey J,真的太甜啦~



3 reasons for the i’m crying happy tears:



1. HoneyJ is really this happy and she’s marrying the man for her.

2. It may be 4 out of 8 but they are dancing together. It’s been a while.

3. Seeing Noze dancing with them so happily. pic.twitter.com/uvXRag8oYg