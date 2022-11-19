Honey J昨日婚禮穿婚紗跳《Hey MAMA》！LEEJUNG熱舞《Pink Venom》、朴載範唱祝歌

Honey J和新郎鄭潭（音）昨日在首爾舉辦婚禮，好友LEE JUNG、NO:ZE、Hyojin Choi朴載範等均到場慶賀，一起唱歌跳舞、熱鬧非凡，Honey J的婚紗《Hey Mama》引爆無數尖叫聲！

Honey J原本計畫在11月4日舉辦婚禮，因梨泰院事件推遲到18日。 不少朋友都在IG上分享了現場合照，Honey J穿著純白婚紗、成為端莊優雅的新娘，婚禮現場擺著夫妻二人甜蜜的寫真。



LEE JUNG上台慶賀時跳了BLACKPINK新歌《Pink Venom》的舞，一整個激烈熱辣！頭髮甩起來超有型：



얘들아 허제언니 결혼식에서

리정 핑크베놈... pic.twitter.com/iednZa3GR3 — 래드 (@luvleejung) November 18, 2022

LEE JUNG、NO:ZE和Hyojin Choi一起跳了KARA的《Honey》，新郎跟著節奏親吻Honey J，真的太甜啦~



3 reasons for the i’m crying happy tears:



1. HoneyJ is really this happy and she’s marrying the man for her.

2. It may be 4 out of 8 but they are dancing together. It’s been a while.

3. Seeing Noze dancing with them so happily. pic.twitter.com/uvXRag8oYg — anneskie (@anneskie) November 18, 2022

三位好友邀請新娘一起跳經典的《Hey Mama》，Honey J穿著婚紗動作幅度難免受限，但還是相當帥氣！小細節：LEE JUNG為方便新娘跳舞而把她手裡的捧花放在旁邊地上，新郎立即走過去拾起保管，是細心的男生~



朴載範帶來祝歌《GANADARA》，又唱又跳超有型！既然有攝影師，將來會公開這天拍攝的影片嗎：



兩位新人退場時也不忘show一小段，真是可愛的一對~



Wow Honey J. and her groom look so amazing pic.twitter.com/wrwK6BOyPx — Anja Black 위니 My answer is always 원호 Fan acc (@WeneeGermany2) November 18, 2022

Honey J今年9月通過IG宣佈懷孕和結婚的雙重喜訊，在《我獨自生活》分享與男友相識進過和甜蜜日常，以及和媽媽一起準備婚禮的感人過程，男友也出鏡表達對Honey J的心意，獲得節目成員和觀眾一致祝福。



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