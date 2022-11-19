韓國大學考登場，BTS、SJ圭賢幫考生打氣：Fighting！全國股市延後交易、飛機禁起降半小時避免影響考生

希望都有好結果～

近日韓國舉行大學入學（修能）考試，這也是全國最重要的日子之一，在極為注重學歷的韓國，學子們為了擠進名校努力研讀多時、只為順利錄取頂尖大學，特別是「SKY聯盟」：首爾大學、高麗大學與延世大學。



BTS防彈少年團在YouTube頻道發布影片，為全國考生加油打氣，讓人覺得超貼心～祝福考生都有好結果，鼓勵考生：已經準備很充足了，平常心不要緊張！也表示天氣很冷要注意保暖，防彈超級暖心呀！



而Super Junior圭賢也發布貼文、傳遞祝福給考生，也安慰大家：辛苦了，要好好休息！圭賢一直有「腦性愛豆」的稱號，出生在書香世家的他，求學時期成績一直名列前茅，甚至是高考排名前5%的高材生，難怪被票選為「最能激勵考生的偶像」！



저한테 응원을 받고싶었다니....!! 늦었지만 시험 결과가 좋길 기도 할게요 찍은거 다 맞았어라!!!! 고등학교 3년간 고생한 04 부터 재수삼수사수-다수생들 그동안 고생했어요 오늘은 푹쉬어^^ #수능 #수고했어요 pic.twitter.com/wQECPuBK7J — ChoKyuHyun (@GaemGyu) November 17, 2022

以往在大考舉行的日子，會有大批家長、老師組成應援團，在考場為考生集氣，但這次因為梨泰院事件及疫情關係，政府要求禁止群聚，但是仍能看見考生父母求神拜佛、有公司會延後上班時間避免阻礙考生通勤、甚至全國飛機會暫停起降半小時，以免影響英文聽力測驗。



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