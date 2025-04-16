SHINee泰民與NO:ZE再爆戀愛緋聞！親密約會照曝光引粉絲怒火！經紀公司：確認中
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SHINee泰民與NO:ZE再爆戀愛緋聞！親密約會照曝光引粉絲怒火！經紀公司：確認中

明星   2025年4月16日   星期三09:23   Tracy  

（封面圖源：X@TAEMIN_BPM、IG@nozeworld）

因「耍大牌」爭議等原因暫停演藝活動的舞者NO:ZE，近日被目擊與男團SHINee成員泰民如情侶般約會的場景，引發熱議。 兩人過去一直有交往傳聞，這次再度引起粉絲的不滿與憤怒。

最近在社群平台X上開始流傳泰民與NO:ZE疑似約會的目擊照片。 畫面中可見身穿休閒裝的男女不僅挽手散步，更有自然擁抱的肢體接觸，其中男性被指認神似泰民，甚至出現對鏡頭展露燦爛笑容的瞬間。 儘管照片的拍攝時間與地點尚未明確，但已點燃粉絲圈的激烈反應。

事實上，這對緋聞主角的關係早已引發粉絲圈多次猜測。NO:ZE作為SM娛樂長期合作的伴舞，與泰民存在大量工作交集。 很早之前就有粉絲發現NO:ZE通過Bubble與粉絲互動時，背景音出現疑似泰民的聲音; 泰民演唱會上的戴戒指表演被解讀為「求婚」，似乎是在刻意釋放「隔空示愛」信號。
（圖源：IG@nozeworld）

NO:ZE通過《Street Woman Fighter》爆紅后於2022年因耍大牌行為等遭到民眾的口諫筆伐，並暫停活動。 當初爭議爆發時，有現場工作人員爆料她在協商過程中「頻繁查看手機」，此舉被部份網友視為「熱戀中的證據」。

隨著「約會照」曝光，泰民的部份粉絲湧入社交平台表達不滿：「在緋聞敏感期還如此高調，根本是把粉絲當傻子」、「可以談戀愛，但是能不能找個人品好的人？」、「伴舞和愛豆交往，飛黃騰達了呢」等。 同時也有很多人支持，表示：「他都30了，為什麼不能談戀愛」、「我是SHINee的骨灰粉，我們從來沒有阻止過他們談戀愛，只要泰民幸福就好」等。
（圖源：X@TAEMIN_BPM）

截至目前，Big Planet Made僅回應：「尚未確認相關內容，確認後會整理好立場聲明發佈。」

此外，現年32歲的泰民自2023年4月結束與SM娛樂15年合作后，轉簽Big Planet Made持續活躍。而NO:ZE沉寂了一段時間後於今年1月通過《World of Street Woman Fighter》宣布回歸，作為舞者正式回歸的第一個行程，就是參與泰民的《Guilty》舞台

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