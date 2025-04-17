SHINee泰民時隔一天否認戀情！NO:ZE只是同事，請勿過度猜測

SHINee成員泰民和舞者NO:ZE的戀情傳聞昨日被多家媒體，今日泰民通過所屬社否認戀情，表示兩人只是很好的同事。

泰民所屬社Big Planet Made娛樂：「兩人是一直以來一起工作的親密同事。 由於泰民的持續性日程安排，確認結果有所延遲，敬請諒解。 請勿進行過度揣測。」

最近網路論壇瘋傳SHINee成員泰民和女舞者NO:ZE交往，網友公開多張疑似男女約會的照片，其中NO>ZE被拍到正面，男生被指神似泰民。 對此，Big Planet Made娛樂昨日給出的答復是「正在確認情況」。



그렇게 떠돌던 루머랑 증거가 다 사실이라니 바보처럼 널 믿었던 팬들 꼴이 너무 우스워졌잖아ㅋㅋ 이태민 어떻게 팬들한테 이렇게까지 할 수 있어? 그렇게 많은 거짓말과 기만을 해놓고도 찔리는게없어? 좀 책임감이나 양심을 가져봐 그냥 다 공개해버려#태민 #태민버블 #노제 pic.twitter.com/k4QtgGdNHa — . (@moyeKRY) April 14, 2025

泰民和NO:ZE的關係已經多次引起猜測，部份粉絲認為泰民欺瞞粉絲、不應該與曾有「耍大牌」爭議的人交往，也有人認為泰民已經32歲，即便真的談戀愛也無可厚非。

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