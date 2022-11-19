Honey J昨日婚礼穿婚纱跳《Hey MAMA》！LEEJUNG热舞《Pink Venom》、朴载范唱祝歌

Honey J和新郎郑潭（音）昨日在首尔举办婚礼，好友LEE JUNG、NO:ZE、Hyojin Choi朴载范等均到场庆贺，一起唱歌跳舞、热闹非凡，Honey J的婚纱《Hey Mama》引爆无数尖叫声！

Honey J原本计画在11月4日举办婚礼，因梨泰院事件推迟到18日。 不少朋友都在IG上分享了现场合照，Honey J穿著纯白婚纱、成为端庄优雅的新娘，婚礼现场摆著夫妻二人甜蜜的写真。



LEE JUNG上台庆贺时跳了BLACKPINK新歌《Pink Venom》的舞，一整个激烈热辣！头发甩起来超有型：



얘들아 허제언니 결혼식에서

리정 핑크베놈... pic.twitter.com/iednZa3GR3 — 래드 (@luvleejung) November 18, 2022

LEE JUNG、NO:ZE和Hyojin Choi一起跳了KARA的《Honey》，新郎跟著节奏亲吻Honey J，真的太甜啦~



3 reasons for the i’m crying happy tears:



1. HoneyJ is really this happy and she’s marrying the man for her.

2. It may be 4 out of 8 but they are dancing together. It’s been a while.

3. Seeing Noze dancing with them so happily. pic.twitter.com/uvXRag8oYg — anneskie (@anneskie) November 18, 2022

三位好友邀请新娘一起跳经典的《Hey Mama》，Honey J穿著婚纱动作幅度难免受限，但还是相当帅气！小细节：LEE JUNG为方便新娘跳舞而把她手里的捧花放在旁边地上，新郎立即走过去拾起保管，是细心的男生~



朴载范带来祝歌《GANADARA》，又唱又跳超有型！既然有摄影师，将来会公开这天拍摄的影片吗：



两位新人退场时也不忘show一小段，真是可爱的一对~



Wow Honey J. and her groom look so amazing pic.twitter.com/wrwK6BOyPx — Anja Black 위니 My answer is always 원호 Fan acc (@WeneeGermany2) November 18, 2022

Honey J今年9月通过IG宣布怀孕和结婚的双重喜讯，在《我独自生活》分享与男友相识进过和甜蜜日常，以及和妈妈一起准备婚礼的感人过程，男友也出镜表达对Honey J的心意，获得节目成员和观众一致祝福。



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