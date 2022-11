太有Sense！刺青師公開設計圖：防彈少年團7個人各自的友情刺青「7」合起來是「BTS」

今年6月,在「真防彈聚餐」中 V 提到友情刺青,在之後成員們也陸續公開自己的友情刺青「7」。

RM 的在右腳踝內側、j-hope 的在右腳跟腱、Jimin 的在左手食指、Jin 的在背後、柾國的在左耳後,而 V 曾在 Weverse 回覆粉絲自己的友情刺青刺在左邊臀部上,SUGA 刺在哪裡則沒有公開。



近日,刺青師通過 IG 寫下:「真的是莫大的榮幸,既然相信我,我覺得用更精彩的作品回報再適合不過了,謝謝,發自內心的感謝。」從他公開的設計圖中,可以看到防彈少年團7個人各自的「7」重疊起來就是「BTS」。

⁷멤버의

각기 다른 ⁷곳에

⁷우정 타투

⁷개



그 각각의 ⁷이 모이면...



BTS....



10月結束《BTS Yet to Come in Busan》釜山演唱會後,Big Hit娛樂也宣布大哥 Jin 將撤回入伍延期申請,年內入伍,同時剩下的成員也將按照各自的兵役日程計畫,繼續他們的個人活動,並預計在2025年左右恢復防彈少年團的完整體活動。



