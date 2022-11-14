太有Sense！刺青师公开设计图：防弹少年团7个人各自的友情刺青「7」合起来是「BTS」

今年6月，在「真防弹聚餐」中 V 提到友情刺青，在之后成员们也陆续公开自己的友情刺青「7」。

RM 的在右脚踝内侧、j-hope 的在右脚跟腱、Jimin 的在左手食指、Jin 的在背后、柾国的在左耳后，而 V 曾在 Weverse 回覆粉丝自己的友情刺青刺在左边臀部上，SUGA 刺在哪里则没有公开。



近日，刺青师通过 IG 写下：「真的是莫大的荣幸，既然相信我，我觉得用更精彩的作品回报再适合不过了，谢谢，发自内心的感谢。」从他公开的设计图中，可以看到防弹少年团7个人各自的「7」重叠起来就是「BTS」。

⁷멤버의

각기 다른 ⁷곳에

⁷우정 타투

⁷개



그 각각의 ⁷이 모이면...



BTS....



I'm voting for BTS (#BTS/ @BTS_twt) for Best Duo or Group Category at the #AMAs



cc: 타투이스트 Polyc SJ 인pic.twitter.com/7TqAwFuocE — 번역하는 레전드⁷:November 13, 2022

10月结束《BTS Yet to Come in Busan》釜山演唱会后，Big Hit娱乐也宣布大哥 Jin 将撤回入伍延期申请，年内入伍，同时剩下的成员也将按照各自的兵役日程计画，继续他们的个人活动，并预计在2025年左右恢复防弹少年团的完整体活动。



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