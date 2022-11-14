GOT7隊長林在範JAY B巡迴台北最終站12月3日登場!許願遊九份喝奶茶!

會唱、會跳、會創作又能穩當帶領團隊，超人氣韓流實力男團GOT7的中心靈魂隊長林在範JAY B，正式宣布即將於12月3日撲台於「TICC台北國際會議中心」舉辦世界巡迴演唱會，日前消息發布後，火速讓鳥寶寶（官方粉絲名）驚喜不已，因為台北場將是他巡演的最終站，更是他首次以個人之姿來台，其「必看性」不在話下，不少粉絲紛紛在社群上HIGH炸留言，等寶藏隊長的這一天，真的等太久了！

具備十八般武藝的JAY B，在GOT7團體裡，便是成員心中的最強精神支柱，此次個人巡迴演唱會，他也透過影片先行與鳥寶寶問候，並承諾將帶來最精彩的演出！12月3日「TICC台北國際會議中心」舉辦的世界巡迴演唱會，啟售時間訂11/19（六）上午10：00，票價為「VIP區NT$5,800」、A區「NT$5,200」、B區「NT$4,200」、C區「NT$3,200」與身障席「NT$2,900」，全台Ibon機台與網站皆可訂購，購票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37530 。福利上，JAY B也是給出誠意，除了全場皆能拿到紀念小卡兩款與專場限定口罩，其他還有親簽海報、親簽拍立得、限定團體合影，特別的是，演唱會結束後，JAY B超貼心，將親自在台上，一一歡送限定的鳥寶寶安全賦歸！



領受各地粉絲支持，對台灣同樣有著感激情誼，音樂才華一等一的JAY B，一直都有舉辦巡迴演唱的念頭，台灣更是其中必備的一站，無奈疫情影響延後再延後，讓他每次都好生遺憾，總是只能透過網路與大家互動，隨著疫情逐漸趨緩，JAY B也正式開啟巡演行程，JAY B說：「聊到台灣，除了很多『鳥寶寶』支持外，還有最知名的便是小吃了！其中奶茶更是讓我讚不絕口，所以很希望屆時一到台灣，就能馬上來上一杯沁涼的奶茶！」，親民的他，還加碼搶先許下許願池：「印象中，我曾去過九份這個地方，雖然當時天氣陰陰的，但不失九份濃濃復古的氛圍，希望這次有機會，能在陽光明媚時重遊九份，然後吃個晚餐！」，屆時粉絲除了能在演唱會上見到本尊，或許也有機會，在九份確幸遇到他！



［林在範JAY B 世界巡迴演唱會 台灣場］

演出日期：2022/12/3（六）18：00 （依現場實際情況而定）

演出地點：台北國際會議中心 TICC

演出地址：台北市信義區信義路五段1號

售票系統：全台Ibon機台與網站

購票網址：https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/37530

啟售時間：2022/11/19（六） 上午10：00

票 價：VIP區NT$5,800 / A區NT$5,200 / B區NT$4,200 / C區NT$3,200 （對號入座）、身障席NT$2,900

主辦單位：華藝娛樂股份有限公司（主辦保留異動之權利）



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