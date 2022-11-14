[含劇透]《明星經紀人生存記》不同風格的經紀人處於危機時的應變方式百百種！片尾暗示蘇志燮將登場嗎〜（EP1－2）

[有雷]《明星經紀人生存記》大家開追了嗎？劇情中都使用韓國真實的導演與大明星的名字，想必熟悉韓國演藝圈的觀眾們更會相當有感，METHOD娛樂公司旗下有近30位演員，有哪些會參與特別演出呢？預告停留在蘇志燮的畫面，他有可能在後續的集數登場嗎？

以下為防雷線



《明星經紀人生存記》描述這些各有專長的經紀人們如何解決演員們所遇到的各種問題。劇中提及許多韓國目前線上的演員以及導演、作家等名字，讓熟悉韓國演藝圈的觀眾們一定會露出會心一笑。包含「鄭有美這麼難搞還是跟我們續約了」、「訂頭等艙去帶丹尼爾海尼」、「已拿到金銀姬作家的大綱與前四集劇本」、「參加尹鍾彬導演的選角」等等，帶領觀眾快速融入他們的工作日常。每一位經紀人也有著相當不一樣的風格。



#感性派經紀人金眾敦（徐賢宇飾）#ISFJ

一開頭登場的就是金眾敦，他是一位個性溫和，守護型的經紀人，總為旗下演員曹汝貞解決行程遲到的窘境，聽見國外名導因為年齡過大而不採用曹汝貞，他的心情比誰都更低落，甚至開不了口告訴曹汝貞這個結果。與公司同事千齊認（郭善英飾）是死黨，一聽說千齊認所帶的李熙俊演員可能辭演電影，他立刻轉介紹給陳善奎演員，沒想到引發更大問題。



#衝動派經紀人千齊認（郭善英飾）#ENTP

很嚴苛的一位主管，一開場就把自己的下屬罵到離職，在沒空找人的狀況下錄用了新人菜鳥邵賢周（朱玄英飾）。專長是偷別人的劇本，對於想做的事情會不擇手段先衝再說。對於愛情也沒有穩定的對象，上交友網站聊聊就約見面。由於不熟悉李熙俊與陳善奎之間的恩怨而引發糾紛。



#戰略家經紀人麻台旿（李瑞鎮飾）#ESTJ

麻台旿是METHOD娛樂公司的總理事，是一位條件談判高手，曹汝貞的狀況也由他出手解決並重新獲得了合作機會，原本想自立門戶成立公司，卻因METHOD代表突然過世而決定接管METHOD娛樂。自己的兒子也是公司旗下演員，但試鏡經常落榜。



#刻苦耐勞菜鳥經紀人邵賢周（朱玄英飾）

遠從釜山來到首爾，對演藝事業很有熱忱，與麻台旿有著不為人道的關係。原本想拜託麻台旿給個工作機會但被拒絕，偶然進入了METHOD娛樂。不懂分寸說溜了嘴而讓曹汝貞演員知道自己落選，也被上司千齊認追究後要她離職，但她偷來了麻理事手中的金銀姬劇本而打算戴罪立功，於是從輕被處罰。偶然在公司結識了新人演員高恩結，兩人似乎互有好感，但賢周發現了他與麻台旿的關係後卻相當激動。



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