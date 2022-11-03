「把我們V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉絲特送禮給雜誌編輯表謝意！

粉絲也好可愛～這就是飯隨愛豆嗎？

BTS V在上月登上韓國《Vogue》雜誌封面人物，在消息釋出時，馬上引起一陣話題。一系列照片釋出後，V營造出神祕帥氣的氛圍、展現勾人風格，清澈的雙眼帶著些許陰鬱、彷彿直視著泰亨迷人的靈魂。



眼尖網友發現，在雜誌列出的幕後工作致謝頁中，不乏國際知名大牌贊助，像是Miu Miu、Alexander McQueen、Raf Simmons、Cartier等等，華麗陣容讓人瞠目結舌，更再度讚嘆泰亨的號召力與影響力！在雜誌中形容泰亨擁有強大且誘惑的風格、啟發無數設計師。現在看來這段話真不為過～



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“When you have something sweet, you want to have it with something bitter or salty. I think that’s life.”



V is firm, yet calm. Tap the link in our bio to access every images from the photoshoot and the interView in English.



https://t.co/W904sYhyLk pic.twitter.com/xGkO7stiYh — VOGUE KOREA (@VogueKorea) September 19, 2022

這次金泰亨連續6次登上此雜誌封面、打破了紀錄，V的全球人氣亦可見一斑、更讓粉絲又驚又喜！而最近韓國《Vogue》團隊表示，收到泰亨粉絲們送的精美禮物、包括花束、飲料、午餐盒、禮物籃等等，以此感謝雜誌團隊對自家偶像的照顧！還附上謝卡表示：謝謝團隊將泰亨的內在美及帥氣外表展現的淋漓盡致！向全世界宣揚V的美好～可愛貼心的舉動在網上引起話題！



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