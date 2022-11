「把我們V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉絲特送禮給雜誌編輯表謝意！

粉絲也好可愛~這就是飯隨愛豆嗎?

BTS V在上月登上韓國《Vogue》雜誌封面人物,在消息釋出時,馬上引起一陣話題。一系列照片釋出後,V營造出神祕帥氣的氛圍、展現勾人風格,清澈的雙眼帶著些許陰鬱、彷彿直視著泰亨迷人的靈魂。



眼尖網友發現,在雜誌列出的幕後工作致謝頁中,不乏國際知名大牌贊助,像是Miu Miu、Alexander McQueen、Raf Simmons、Cartier等等,華麗陣容讓人瞠目結舌,更再度讚嘆泰亨的號召力與影響力!在雜誌中形容泰亨擁有強大且誘惑的風格、啟發無數設計師。現在看來這段話真不為過~



#협찬 #VoguePictures #BTS #V

“When you have something sweet, you want to have it with something bitter or salty. I think that’s life.”



V is firm, yet calm. Tap the link in our bio to access every images from the photoshoot and the interView in English.



https://t.co/W904sYhyLk pic.twitter.com/xGkO7stiYh