「把我們V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉絲特送禮給雜誌編輯表謝意！

「把我們V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉絲特送禮給雜誌編輯表謝意！

明星   2022年11月3日   星期四08:30   Lorrie  

（封面圖源：Twitter@bts_bighit）

粉絲也好可愛～這就是飯隨愛豆嗎？

BTS V在上月登上韓國《Vogue》雜誌封面人物，在消息釋出時，馬上引起一陣話題。一系列照片釋出後，V營造出神祕帥氣的氛圍、展現勾人風格，清澈的雙眼帶著些許陰鬱、彷彿直視著泰亨迷人的靈魂。

眼尖網友發現，在雜誌列出的幕後工作致謝頁中，不乏國際知名大牌贊助，像是Miu Miu、Alexander McQueen、Raf Simmons、Cartier等等，華麗陣容讓人瞠目結舌，更再度讚嘆泰亨的號召力與影響力！在雜誌中形容泰亨擁有強大且誘惑的風格、啟發無數設計師。現在看來這段話真不為過～

這次金泰亨連續6次登上此雜誌封面、打破了紀錄，V的全球人氣亦可見一斑、更讓粉絲又驚又喜！而最近韓國《Vogue》團隊表示，收到泰亨粉絲們送的精美禮物、包括花束、飲料、午餐盒、禮物籃等等，以此感謝雜誌團隊對自家偶像的照顧！還附上謝卡表示：謝謝團隊將泰亨的內在美及帥氣外表展現的淋漓盡致！向全世界宣揚V的美好～可愛貼心的舉動在網上引起話題！

Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 「把我們V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉絲特送禮給雜誌編輯表謝意！
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手