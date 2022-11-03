10天狂唱6場！BLACKPINK Jisoo脖子上驚現詭異腫塊令粉絲擔憂ㅠㅠ

粉絲們很擔心BLACKPINK成員Jisoo的身體狀況。

BLACKPINK的第二次世界巡迴演唱會「BORN PINK」從10月15日於首爾開跑，場次一路安排到2023年年6月，演唱會將巡迴全球26地，最近成員們就在美國開唱。



演出中，歌迷們發現了Jisoo的頸部右側出現一個「疙瘩」，尤其在她唱歌時脖子向右彎曲時最明顯，引起了人們的擔憂。 這已經不是粉絲第一次在Jisoo的脖子上發現過「疙瘩」，之前就有粉絲注意到了異常，2019年的演唱會和2020年的節目中，Jisoo的脖子上都有過類似的隆起物。



Baby need to take care yourself it looks pretty swollen and can be very uncomfortable/painful. This happened with the last world tour too #JISOO pic.twitter.com/cpOYbXrehg — CHU (@munchiechu) October 29, 2022

粉絲們猜測Jisoo可能是淋巴結腫脹，「淋巴結」承擔著免疫功能，在身體疲憊或患感冒時會出現淋巴結腫脹的情況，也有可能是細菌或病毒感染，甚至是淋巴瘤等嚴重疾病。反復出現的「疙瘩」另粉絲們十分憂心，喊話Jisoo「需要好好休息」、「去檢查一下吧」等。



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