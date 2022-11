「把我们V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉丝特送礼给杂志编辑表谢意！

粉丝也好可爱~这就是饭随爱豆吗?

BTS V在上月登上韩国《Vogue》杂志封面人物,在消息释出时,马上引起一阵话题。一系列照片释出后,V营造出神秘帅气的氛围、展现勾人风格,清澈的双眼带著些许阴郁、彷佛直视著泰亨迷人的灵魂。



眼尖网友发现,在杂志列出的幕后工作致谢页中,不乏国际知名大牌赞助,像是Miu Miu、Alexander McQueen、Raf Simmons、Cartier等等,华丽阵容让人瞠目结舌,更再度赞叹泰亨的号召力与影响力!在杂志中形容泰亨拥有强大且诱惑的风格、启发无数设计师。现在看来这段话真不为过~



“When you have something sweet, you want to have it with something bitter or salty. I think that’s life.”



V is firm, yet calm. Tap the link in our bio to access every images from the photoshoot and the interView in English.



