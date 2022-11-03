「把我们V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉丝特送礼给杂志编辑表谢意！

粉丝也好可爱～这就是饭随爱豆吗？

BTS V在上月登上韩国《Vogue》杂志封面人物，在消息释出时，马上引起一阵话题。一系列照片释出后，V营造出神秘帅气的氛围、展现勾人风格，清澈的双眼带著些许阴郁、彷佛直视著泰亨迷人的灵魂。



眼尖网友发现，在杂志列出的幕后工作致谢页中，不乏国际知名大牌赞助，像是Miu Miu、Alexander McQueen、Raf Simmons、Cartier等等，华丽阵容让人瞠目结舌，更再度赞叹泰亨的号召力与影响力！在杂志中形容泰亨拥有强大且诱惑的风格、启发无数设计师。现在看来这段话真不为过～



#협찬 #VoguePictures #BTS #V

“When you have something sweet, you want to have it with something bitter or salty. I think that’s life.”



V is firm, yet calm. Tap the link in our bio to access every images from the photoshoot and the interView in English.



https://t.co/W904sYhyLk pic.twitter.com/xGkO7stiYh — VOGUE KOREA (@VogueKorea) September 19, 2022

这次金泰亨连续6次登上此杂志封面、打破了纪录，V的全球人气亦可见一斑、更让粉丝又惊又喜！而最近韩国《Vogue》团队表示，收到泰亨粉丝们送的精美礼物、包括花束、饮料、午餐盒、礼物篮等等，以此感谢杂志团队对自家偶像的照顾！还附上谢卡表示：谢谢团队将泰亨的内在美及帅气外表展现的淋漓尽致！向全世界宣扬V的美好～可爱贴心的举动在网上引起话题！



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