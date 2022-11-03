「把我们V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉丝特送礼给杂志编辑表谢意！

「把我们V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉丝特送礼给杂志编辑表谢意！

明星   2022年11月3日   星期四08:30   Lorrie  

（封面图源：Twitter@bts_bighit）

粉丝也好可爱～这就是饭随爱豆吗？

BTS V在上月登上韩国《Vogue》杂志封面人物，在消息释出时，马上引起一阵话题。一系列照片释出后，V营造出神秘帅气的氛围、展现勾人风格，清澈的双眼带著些许阴郁、彷佛直视著泰亨迷人的灵魂。

眼尖网友发现，在杂志列出的幕后工作致谢页中，不乏国际知名大牌赞助，像是Miu Miu、Alexander McQueen、Raf Simmons、Cartier等等，华丽阵容让人瞠目结舌，更再度赞叹泰亨的号召力与影响力！在杂志中形容泰亨拥有强大且诱惑的风格、启发无数设计师。现在看来这段话真不为过～

这次金泰亨连续6次登上此杂志封面、打破了纪录，V的全球人气亦可见一斑、更让粉丝又惊又喜！而最近韩国《Vogue》团队表示，收到泰亨粉丝们送的精美礼物、包括花束、饮料、午餐盒、礼物篮等等，以此感谢杂志团队对自家偶像的照顾！还附上谢卡表示：谢谢团队将泰亨的内在美及帅气外表展现的淋漓尽致！向全世界宣扬V的美好～可爱贴心的举动在网上引起话题！

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 「把我们V拍得太好看♥」BTS V封面照拍的太迷人～粉丝特送礼给杂志编辑表谢意！
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手