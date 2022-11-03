明明是人力派遣變駕訓班！美珠新手上路讓劉在錫&鄭埻夏超害怕，還講錯話「上天堂」

這段新手上路想必很多人都有共鳴吧，無論載人還是被載XDD

近期《玩什麼好呢》（玩甚麼好呢）「『玩什麼』人力」主題中，‎劉在錫、鄭埻夏與美珠三人組客串電視劇《木偶的季節》‎相當受歡迎，而在客串之前也有段插曲受到觀眾討論──美珠新手上路。

一說要開車，剛考到駕照一個月的美珠便自告奮勇。兩個哥哥劉在錫與鄭埻夏坐上車可是既擔心又害怕，鬥嘴的同時也不忘替美珠注意路況。容易緊張的劉在錫安慰所有人：「節目也要有點刺激。」結果發音不標準被指正，他吶喊：「我也是因為緊張啊！我為什麼要開妳坐的車！」字幕還搞笑打上：讓國民主持人口吃的恐懼。



無論是變換車道、保持車距還是停車，劉在錫與鄭埻夏都很積極提醒美珠（也是為了自己生命安全著想？），「老實說我這次有點怕了……」劉在錫苦中作樂笑開的樣子特別搞笑。



最搞笑的在三人遇上吸糞車的時候了，兩個哥哥才說遇到會很幸運，美珠竟說：「看來我們能去天堂啊？」哥哥們都懷疑自己聽錯了，在這緊張路程竟提到「天堂」二字……



看完美珠的新手上路，不少網友相當有同感，不是想起自己新手駕駛的模樣，就是想到自己當新手的副駕有多緊張啊！

最後附上劉在錫說的一句話：「經常載著這樣的人（能給你緊張的人）練習駕駛，駕駛實力會不斷進步。」不禁聯想大神在‎「With劉」二手市場特輯教一位大嬸學腳踏車‎金句連發的溫暖場面呢！而大神事實上在EP.125也也教過美珠騎腳踏車，不過過程就沒有那麼有耐心了XD。



▼相關影片





草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞