這樣太危險！名副其實的「YouTuber組合」即將誕生！Super Junior 藝聲預告：「See you on YouTube」

各位觀眾！就連YouTube官方也留言表示等不及了！

Super Junior除了「韓流帝王」此霸氣稱號之外，還有許多搞笑稱號如「櫥窗組合」（櫥窗形容表面上感情很好，實際上卻不然），近來又多了「YouTuber組合」之稱。



Super Junior在16、17日在美國公演期間，神童拍下了成員人手一支攝影機（似GoPro的運動攝影機），人人都在拍攝YouTube Vlog的有趣場面。嘴上說「不要拍了」但沒有人要停手，「YouTube組合」就此誕生。



回顧2020年神童MV拍攝現場YouTube影片「如果Super Junior都是YouTuber？很危險」，當時9個人有6個人已開設YouTube頻道，利特、希澈、神童、東海、厲旭與圭賢，MV拍攝現場光幾個人在拍片就吵鬧到不行，一個拍一個，神童自己都忍不住說：「是來拍YouTube還是MV？Super Junior有比較不瘋的人，但沒有人不瘋的。」



走到現在2022年，始源、銀赫也加入了YouTuber行列，目前只差藝聲一人了！各位觀眾，就在28日，藝聲在推特以英語發文：「我們很快就會在YouTube上見^^」，粉絲紛紛推測藝聲也要開設YouTube頻道了，就連YouTube官方帳號也留言：「等不及馬上看見你了，藝聲♥」



eeek can't wait to see you soon, yesung — YouTube (@YouTube) October 28, 2022

巧的是，9月底台灣YouTuber阿心遇見藝聲本人介紹自己是YouTuber，藝聲幽默回答：「我們成員也都是。」會不會當時藝聲已有計畫加入YouTube，讓Super Junior成為名副其實的「Super Junior組合」了呢？就讓我們期待藝聲的YouTube頻道出產吧！



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