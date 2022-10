這樣太危險！名副其實的「YouTuber組合」即將誕生！Super Junior 藝聲預告：「See you on YouTube」

各位觀眾!就連YouTube官方也留言表示等不及了!

Super Junior除了「韓流帝王」此霸氣稱號之外,還有許多搞笑稱號如「櫥窗組合」(櫥窗形容表面上感情很好,實際上卻不然),近來又多了「YouTuber組合」之稱。



Super Junior在16、17日在美國公演期間,神童拍下了成員人手一支攝影機(似GoPro的運動攝影機),人人都在拍攝YouTube Vlog的有趣場面。嘴上說「不要拍了」但沒有人要停手,「YouTube組合」就此誕生。



回顧2020年神童MV拍攝現場YouTube影片「如果Super Junior都是YouTuber?很危險」,當時9個人有6個人已開設YouTube頻道,利特、希澈、神童、東海、厲旭與圭賢,MV拍攝現場光幾個人在拍片就吵鬧到不行,一個拍一個,神童自己都忍不住說:「是來拍YouTube還是MV?Super Junior有比較不瘋的人,但沒有人不瘋的。」



走到現在2022年,始源、銀赫也加入了YouTuber行列,目前只差藝聲一人了!各位觀眾,就在28日,藝聲在推特以英語發文:「我們很快就會在YouTube上見^^」,粉絲紛紛推測藝聲也要開設YouTube頻道了,就連YouTube官方帳號也留言:「等不及馬上看見你了,藝聲♥」



eeek can't wait to see you soon, yesung