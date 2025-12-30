被ADOR除名當天，Danielle「日前志工照」突被翻出！網看法兩極吵翻

NewJeans成員Danielle 29日被所屬公司ADOR閃電通知終止專屬合約，成為團內唯一被「除名」的成員。 然而就在同一天，韓國網路社群卻流出一組她低調參與「為韓國提升1度溫度」煤炭捐贈活動的照片，引發輿論激烈爭議。

據活動志工在論壇發文透露，Danielle與歌手Sean一同參與煤炭捐贈服務，戴著黑色口罩低調搬運煤炭長達2小時，且全程積極投入、毫無怨言。 志工稱：「她真的是很可靠的隊友，完全沒顯露疲態。」活動結束後，Danielle還親自分發餅乾與巧克力給工作人員，並微笑配合所有簽名、合照請求。



션님 인스타그램 통해 알게 된 연탄봉사에 다녀왔습니다. 11년 동안 300회 이상 연탄봉사를 진행하고 있는 션님은 한꺼번에 19개의 연탄을 옮길 수 있는 연탄왕입니다. 오늘은 뉴진스 다니엘님도 오셔서 같이 봉사했습니다. 천사 같은 다니엘 연탄 지게에 연탄 올리는 션 이사님 사진입니다 pic.twitter.com/WrNSXQOaIW — 쇼미더스타 SMTS (@smts708) December 20, 2025

然而，這份暖心形象卻與ADOR當日的官方聲明形成強烈對比。 公司明確指出，因Danielle的一名家人（後有報道稱為其母親）與前代表閔熙珍對「NewJeans脫隊及回歸延遲負有重大責任」，決定單方面解約並追究法律責任。

照片曝光後，韓國網友反應兩極，留言區迅速淪為戰場。支持方認為：「Danielle現在也好想讓她歸隊啊... ᅲᅲᅲᅲ心痛」、「合約歸合約，公益歸公益，做善事就該稱讚」、「罵做公益的人根本該去醫院」、「人本來就有多面性，這有什麼問題？」、「Hybe（ADOR母公司）的水軍真多，連做善事都要被罵」;批評方則怒轟：「以為做公益就能抵消對Le sserafim造成的傷害嗎？」、「有心思做公益，怎麼不對被妳害慘的Le sserafim道歉？」、「笑死，做了公益就能當沒事？ 合約無視、害到別人，現在裝善良？」



目前NewJeans其他成員中，Hanni、Haerin已確定返回ADOR，Minji則仍處於協商階段。 ADOR聲明中提到，成員們因長期接收「扭曲且偏頗的資訊」而對公司產生誤解，雙方同意需要時間基於事實解開誤會。

Danielle在事業崩盤之際的公益身影，雖獲得部份民眾同情，卻也引來更多「計算形象」、「試圖洗白」的質疑。

