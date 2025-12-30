NewJeans或重組4人體制復出？韓媒+網友冷眼：鬧完解約，誠意呢？道歉呢？

ADOR娛樂29日正式宣佈與成員Danielle解約，NewJeans未來活動方向已確定走向「3人或4人制」。目前已確定回歸ADOR的成員，包括Haerin、Hyein，連先前態度曖昧的Hanni也已拍板回歸，如今只剩Minji的決定將為NewJeans全新陣容拍板定案。 不過韓媒《體育首爾》犀利指出，即便Minji歸隊，也難保證NewJeans能完全東山再起，因為過去一年她們流失的公眾信任與形象損傷實在太大，並尖銳評論「沒有誠意的回歸，真的能被大眾接受嗎？ 」

NewJeans過去一年因合約糾紛，不僅流失大量公眾信任，更因將與前代表閔熙珍的「個人情誼」凌駕於契約精神之上，甚至對法院判決「專屬合約有效」展現消極態度，導致從K-Pop粉絲到一般民眾都為她們貼上「無責任偶像」標籤，免不了引發民眾質疑：「這種形象損傷，真的是回歸就能解決的嗎？」



被稱為「閔熙珍的孩子」的NewJeans出道初期那種清新、純粹、青春感十足的形象，在這場合約糾紛中幾乎被消磨殆盡。 未來若想維持原有色彩，或徹底轉型與新製作人合作，都將成為復甦關鍵。 更讓外界反感的是NewJeans在與ADOR的衝突中，因同步閔熙珍陣營主張，間接助長對其他偶像團體的負面輿論，卻始終未對受波及的團體表達任何歉意。 這已非單純公司內部矛盾，更被視為對K-Pop產業倫理與同僚意識的正面否定。 尤其大眾批評，她們對其他團體造成的傷害從未道歉或表達遺憾，如今卻悄悄翻轉立場回歸ADOR。 業界普遍認為，若沒有真誠反省，光靠復出活動幾乎不可能挽回已失落的形象。



ADOR在宣佈與Danielle解約時同步聲明將對「導致NewJeans脫隊與回歸延遲」的Danielle家人及閔熙珍追究法律責任。 據業界推測，賠償金額恐達數百億韓元。 《體育首爾》在報導末尾意味深長地提問：「成員們選擇回歸，是否也與龐大的賠償壓力有關？」



這篇報導火速在韓網引發廣大網友的圍觀和討論，大家熱議：「媒體這次超狠，根本是公開處刑！」、「一句道歉都不說，回來也只是為了錢吧？」「《體育首爾》敢寫真話，其他媒體敢跟嗎？」、「形象崩成這樣，回歸舞台誰看？」、「想活動本來就該道歉啊，HYBE沒道歉，難道她們就可以對真正受害的人裝死，直接回來上班？ 活這麼久第一次看到把『道歉』講成雙方互相抵銷的」等。 當然也有不少粉絲和網友為NewJeans護航，他們認為：「輿論過度集中在NewJeans身上，本身就不公平」、「公司層級的爭議、甚至更嚴重的問題都尚未有人出面負責，為什麼只要求藝人道歉？」、「NewJeans終究是HYBE旗下偶像，這整件事本質上是『公司內部的家務事』，外界不該無限上綱」、「道什麼歉？ 該道歉的明明是另外那群人吧」等。

