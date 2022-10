这样太危险！名副其实的「YouTuber组合」即将诞生！Super Junior 艺声预告：「See you on YouTube」

各位观众!就连YouTube官方也留言表示等不及了!

Super Junior除了「韩流帝王」此霸气称号之外,还有许多搞笑称号如「橱窗组合」(橱窗形容表面上感情很好,实际上却不然),近来又多了「YouTuber组合」之称。



Super Junior在16、17日在美国公演期间,神童拍下了成员人手一支摄影机(似GoPro的运动摄影机),人人都在拍摄YouTube Vlog的有趣场面。嘴上说「不要拍了」但没有人要停手,「YouTube组合」就此诞生。



回顾2020年神童MV拍摄现场YouTube影片「如果Super Junior都是YouTuber?很危险」,当时9个人有6个人已开设YouTube频道,利特、希澈、神童、东海、厉旭与圭贤,MV拍摄现场光几个人在拍片就吵闹到不行,一个拍一个,神童自己都忍不住说:「是来拍YouTube还是MV?Super Junior有比较不疯的人,但没有人不疯的。」



走到现在2022年,始源、银赫也加入了YouTuber行列,目前只差艺声一人了!各位观众,就在28日,艺声在推特以英语发文:「我们很快就会在YouTube上见^^」,粉丝纷纷推测艺声也要开设YouTube频道了,就连YouTube官方帐号也留言:「等不及马上看见你了,艺声♥」



eeek can't wait to see you soon, yesung