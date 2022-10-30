这样太危险！名副其实的「YouTuber组合」即将诞生！Super Junior 艺声预告：「See you on YouTube」

各位观众！就连YouTube官方也留言表示等不及了！

Super Junior除了「韩流帝王」此霸气称号之外，还有许多搞笑称号如「橱窗组合」（橱窗形容表面上感情很好，实际上却不然），近来又多了「YouTuber组合」之称。



Super Junior在16、17日在美国公演期间，神童拍下了成员人手一支摄影机（似GoPro的运动摄影机），人人都在拍摄YouTube Vlog的有趣场面。嘴上说「不要拍了」但没有人要停手，「YouTube组合」就此诞生。



回顾2020年神童MV拍摄现场YouTube影片「如果Super Junior都是YouTuber？很危险」，当时9个人有6个人已开设YouTube频道，利特、希澈、神童、东海、厉旭与圭贤，MV拍摄现场光几个人在拍片就吵闹到不行，一个拍一个，神童自己都忍不住说：「是来拍YouTube还是MV？Super Junior有比较不疯的人，但没有人不疯的。」



走到现在2022年，始源、银赫也加入了YouTuber行列，目前只差艺声一人了！各位观众，就在28日，艺声在推特以英语发文：「我们很快就会在YouTube上见^^」，粉丝纷纷推测艺声也要开设YouTube频道了，就连YouTube官方帐号也留言：「等不及马上看见你了，艺声♥」



eeek can't wait to see you soon, yesung — YouTube (@YouTube) October 28, 2022

巧的是，9月底台湾YouTuber阿心遇见艺声本人介绍自己是YouTuber，艺声幽默回答：「我们成员也都是。」会不会当时艺声已有计画加入YouTube，让Super Junior成为名副其实的「Super Junior组合」了呢？就让我们期待艺声的YouTube频道出产吧！



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