珍惜每段緣分！IU探訪《德魯納酒店》、《我的大叔》同劇演員、默默支持老前輩好友

IU人緣超好！

最近IU在官方YouTube頻道公開這次演唱會的紀錄影片，曝光許多不為人知的細節，作為首位登上競技場獻唱的女歌手，IU頻頻創下紀錄、證明自己，這次紀錄片中有一幕，IU在開唱前進行最後一次綵排，沒想到竟下起滂沱大雨，不過IU沒有停止歌唱、還繼續鼓舞工作人員，最後將彩排完成，這樣敬業的精神讓粉絲超感動，直呼：就是這麼努力知恩才能大紅！



對於每個有緣相遇的人，IU都是十分珍惜的！曾是實境綜藝《孝利家民宿》的成員，知恩和到訪的三姊弟客人（京花、藝媛和河民）始終保持聯繫，即使節目已結束多年，仍然有彼此的身影，IU過去的演唱會都能看見他們到場，這次《The Golden Hour：在橙色太陽下》演唱會，三人又現身應援、給予IU滿滿後盾！



而最近IU和《德魯納酒店》、《我的大叔》的同劇演員相聚首！包括鄭東煥、申久等資深演員等人，在先前演出了舞台劇《兩個教宗》，成功完成數場精彩演出，而IU也現身支持前輩作品，在演出結束後更前往更衣室探訪，因此留下了這張同框照，意外展現IU在圈內的超好人緣、不管經過多久都不會忘記曾經的同事！



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