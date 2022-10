再添一個百萬fancam！LE SSERAFIM金采源新歌太有魅力、眨眼配節奏超搶鏡！

采源是從頭到腳的可愛!

女團LE SSERAFIM今年二度回歸!甫出道即是當紅炸子雞、一直話題不斷,除了音源、舞台外,在Youtube發布一系列出道紀錄片,更是道盡練習生時期所歷經的辛苦,而今成功組團,女孩的耀眼實力更是備獲肯定。



這次公司還未正式發布新專《ANTIFRAGILE》回歸,網路早已流傳一張卡車載著團體專輯的照片,讓大家啼笑皆非!而之後隨著預告、正式mv發布後,更是話題不斷、以壓倒性之姿霸佔各大銷售榜單。除了銷量成績耀眼,成員采源的直拍更是掀起一陣話題,僅上傳短短幾天,竟已達百萬觀看!



論壇上也開始討論到,采源無論是表情管理、到肢體表現、神韻等等,都完全展現歌曲氛圍,甚至配合歌詞眨眼、動作也流暢不失俏皮趣味,吸睛度超高!網路上有不少相關影片,大家都紛紛留言:忍不住看了好幾次!



sapphics who are not breathing after this fancam of chaewon pic.twitter.com/t7X77OMS5p