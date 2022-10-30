再添一個百萬fancam！LE SSERAFIM金采源新歌太有魅力、眨眼配節奏超搶鏡！

采源是從頭到腳的可愛！

女團LE SSERAFIM今年二度回歸！甫出道即是當紅炸子雞、一直話題不斷，除了音源、舞台外，在Youtube發布一系列出道紀錄片，更是道盡練習生時期所歷經的辛苦，而今成功組團，女孩的耀眼實力更是備獲肯定。



這次公司還未正式發布新專《ANTIFRAGILE》回歸，網路早已流傳一張卡車載著團體專輯的照片，讓大家啼笑皆非！而之後隨著預告、正式mv發布後，更是話題不斷、以壓倒性之姿霸佔各大銷售榜單。除了銷量成績耀眼，成員采源的直拍更是掀起一陣話題，僅上傳短短幾天，竟已達百萬觀看！



論壇上也開始討論到，采源無論是表情管理、到肢體表現、神韻等等，都完全展現歌曲氛圍，甚至配合歌詞眨眼、動作也流暢不失俏皮趣味，吸睛度超高！網路上有不少相關影片，大家都紛紛留言：忍不住看了好幾次！



sapphics who are not breathing after this fancam of chaewon pic.twitter.com/t7X77OMS5p — sapphic concepts (@hrtsapphic) October 23, 2022

網友也發現到，采源在LE SSERAFIM中的造型，對比IZ*ZONE時期，更顯得俏麗出色！現在雖是看似簡單的黑短髮，但是卻特別凸顯采源萌萌的可愛感，妝容也轉變成更適合自己的風格，整體更有偶像明星味！



keep in mind this is the same idol pic.twitter.com/OafLzCXOYn — chaewon loops (@chaewonloops) October 21, 2022

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