BTS柾國機場丟下包包，只為向粉絲鞠躬！為久候粉絲準備瓶水，超貼心畫面曝光！

畫面真的太感動！！

大熱韓團BTS近來行程不斷！最近除了大哥Jin和Coldplay合作引發熱議、忙內柾國在前些日子飛往卡達、為世界盃拍攝宣傳影片，目前已返回韓國，但這趟旅程也是焦點滿滿、特別是柾國的貼心、有禮貌舉動，更是被大力稱讚：超謙虛！



柾國以微捲髮的簡便造型出現，雖然帶著眼鏡、沒有過多裝束，還是遮掩不住巨星光芒！



自抵達卡達當地後，柾國所到之處都迎來滿滿歡呼聲、十分受到當地粉絲愛護，論壇上也有不少ARMY分享遇到柾國的畫面，可以看見他輕鬆的逛著、十分從容。除此之外，柾國還為等待已久的粉絲準備罐裝水、怕他們等的太辛苦，希望他們別忘記多補充水分，畫面曝光後讓網友表示：太善良了！



JK giving us cold water and drinks while we are waiting under the heat of the sun. He’s the sweetest Love you bb #jk #qatar #bts pic.twitter.com/BxI33rhuja — Auio_007 (@Auio_007) October 26, 2022

在結束拍攝返回韓國後，柾國在機場再次展現極佳人品！大批粉絲、媒體守候在機場門口、等待偶像的歸來，而救國拎著旅行包現身，一出來看見眾人，竟然馬上將包包放地上、頻頻90度鞠躬，感謝大家接機，讓大家超感動！



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