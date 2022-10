BTS柾國機場丟下包包，只為向粉絲鞠躬！為久候粉絲準備瓶水，超貼心畫面曝光！

畫面真的太感動!!

大熱韓團BTS近來行程不斷!最近除了大哥Jin和Coldplay合作引發熱議、忙內柾國在前些日子飛往卡達、為世界盃拍攝宣傳影片,目前已返回韓國,但這趟旅程也是焦點滿滿、特別是柾國的貼心、有禮貌舉動,更是被大力稱讚:超謙虛!



柾國以微捲髮的簡便造型出現,雖然帶著眼鏡、沒有過多裝束,還是遮掩不住巨星光芒!



自抵達卡達當地後,柾國所到之處都迎來滿滿歡呼聲、十分受到當地粉絲愛護,論壇上也有不少ARMY分享遇到柾國的畫面,可以看見他輕鬆的逛著、十分從容。除此之外,柾國還為等待已久的粉絲準備罐裝水、怕他們等的太辛苦,希望他們別忘記多補充水分,畫面曝光後讓網友表示:太善良了!



JK giving us cold water and drinks while we are waiting under the heat of the sun. He’s the sweetest Love you bb #jk #qatar #bts pic.twitter.com/BxI33rhuja