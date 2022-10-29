[分集劇情]《凍死的戀愛》始源哭哭！KISS＋告白卻接連被李多熙拒絕！實境節目成戀情阻礙（EP7－8）

[有雷]《凍死的戀愛》崔始源與李多熙這組多年好友看得讓人太焦躁啦！始源為了不重蹈覆轍而勇敢告白，更付諸行動直接用嘴唇確認，沒想到李多熙卻說沒感覺而拒絕更進一步。節目主PD目睹這兩人的微妙情感，為了收視率炒作更將兩人接吻剪影直接播出！

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《凍死的戀愛》朴載勛（崔始源飾）為情義相挺老友具麗凜（李多熙飾）而出演戀愛實境綜藝《愛的王國2》，外型出眾又細心的他自然立即成為焦點，女性演出者中更有早已單戀著載勛的前相親對象智妍。載勛雖然目光離不開麗凜，但為節目效果他仍私下說好會與智妍配對。不過智妍卻希望假戲真做，能真正與載勛發展戀情。



節目中為了炒作話題，原本想播出某一參加者吐露出自己小時候曾被親戚性騷擾的往事，不過麗凜的後輩金相宇（李大輝飾）相當同情當事人，加上當事人前來拜託將畫面剪掉，於是認為該刪去這段落。不過另一PD姜彩璃知道後卻堅持播出，麗凜只好選擇以其他更衝擊性的畫面來製造話題，那就是朴載勛與韓智妍約會後的吻戲。



麗凜前來拜託載勛，當作演戲在鏡頭前親吻智妍，載勛覺得太荒謬更連續問麗凜「我和別的女人接吻你也無所謂嗎？」，載勛利用這次的機會拉近了麗凜勇敢親下去，或許兩人以往都曾各自有過其他交往對象，但接吻時都沒有此刻的特別感受，在這之後但麗凜卻急急忙忙離去，開始避開了載勛，甚至後來仍拒絕載勛的告白，認為自己沒感覺，載勛為自己自作多情感到有些失望。不過這段畫面已被拍攝下來，PD姜彩璃為炒作話題而將這畫面放入首播，因為是剪影於是引發觀眾猜測女主角是誰？



智妍是真正單戀載勛，目睹載勛與老友接吻的現場感到相當傷心，也希望麗凜若不愛載勛可以劃清界線，而她也將在節目中盡力贏得載勛的目光，智妍也在載勛面前哭訴自己的暗戀心情，載勛對智妍的情感則是感到抱歉。節目一播出，朴載勛與韓智妍的戀情開始被觀眾們關注，希望兩人真實交往。同時但載勛將迎來另一危機，他曾因醫療事故離開醫院的過往即將被揭發，對他在節目中的帥氣形象必定有所衝擊……



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