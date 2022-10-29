【K社韓文小百科】韓國取消舉辦了20年的奇特攝影大賽，攝影師交錢就能拍！

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明星   2022年10月29日   星期六12:30   Tracy  

（封面圖源：Unsplash@patuphotos）

因引發「性商品化」爭議，韓國鐵原郡取消了全國裸體攝影大賽。

「第18屆鐵原漢灘江全國裸體攝影大賽」原定於10月22日舉行，但就在舉辦的前一天，江原鐵原郡宣佈，已和主辦方協商，最終取消活動。 而究其原因，則是因為在韓網上掀起了關於「性商品化」的熱議。

當初要舉辦全國裸體攝影大賽的消息一出，就引起了不小的關注，不斷有民眾提出該賽事與時代不符，紛紛表示：「用納稅人的錢舉辦性商品化活動，政府是瘋了嗎」、「為什麼一定要在公共場所做這麼事情」、「 來的幾乎是男攝影師，想想都知道他們為什麼會來」等。 與此同時，當地居民也紛紛出動，向當地政府投訴。

據悉，「鐵原漢灘江全國裸體攝影大賽」從2000年代初期開始舉辦，為宣傳鐵原郡地區的旅遊景點而每年舉行一次。 每屆有100~150多名攝影師聚集於此，該活動在攝影界相當出名且有人氣。攝影師繳納一定的費用之後就能入場拍攝。

韓國江原女性聯盟的常任代表閔賢貞（音譯）批判：「雖然叫做攝影藝術，但最終是只強調女性的性方面的大賽，這對鐵原郡是否會有幫助這一點存疑，鐵原郡是為了宣傳當地而舉辦這個大賽，這也是以性商品化作為宣傳戰略。 」

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