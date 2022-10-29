BTS柾国机场丢下包包，只为向粉丝鞠躬！为久候粉丝准备瓶水，超贴心画面曝光！

画面真的太感动！！

大热韩团BTS近来行程不断！最近除了大哥Jin和Coldplay合作引发热议、忙内柾国在前些日子飞往卡达、为世界杯拍摄宣传影片，目前已返回韩国，但这趟旅程也是焦点满满、特别是柾国的贴心、有礼貌举动，更是被大力称赞：超谦虚！



柾国以微卷发的简便造型出现，虽然带著眼镜、没有过多装束，还是遮掩不住巨星光芒！



自抵达卡达当地后，柾国所到之处都迎来满满欢呼声、十分受到当地粉丝爱护，论坛上也有不少ARMY分享遇到柾国的画面，可以看见他轻松的逛著、十分从容。除此之外，柾国还为等待已久的粉丝准备罐装水、怕他们等的太辛苦，希望他们别忘记多补充水分，画面曝光后让网友表示：太善良了！



JK giving us cold water and drinks while we are waiting under the heat of the sun. He’s the sweetest Love you bb #jk #qatar #bts pic.twitter.com/BxI33rhuja — Auio_007 (@Auio_007) October 26, 2022

在结束拍摄返回韩国后，柾国在机场再次展现极佳人品！大批粉丝、媒体守候在机场门口、等待偶像的归来，而救国拎著旅行包现身，一出来看见众人，竟然马上将包包放地上、频频90度鞠躬，感谢大家接机，让大家超感动！



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