嗆粉是寵粉表現！網友讚(G)I-DLE專輯好聽，舒華：「我也覺得～」金髮更襯高級辣感！

看舒華超嗆回覆好舒服（？

在韓國發展演藝事業的舒華，偶像成績愈來愈蒸蒸日上！剛出道時常因舞台演出而飽受批評，然而心理素質堅強的她，努力地在猛力炮火中撐下來，在最近回歸表現頻受稱讚，大家都注意到舒華的大幅進步！在空白期沒有休息、而是致力於練習的她，這次在新歌《Nxde》中的表現也被特別點名：風格消化得很好！



除了舞台直拍吸睛度爆表，這次回歸女孩們的造型更是驚呆眾人！受瑪麗蓮夢露為謬思、以此為這次造型啟發，女孩們全染上金髮、搭配紅唇化身性感尤物！成員表示，這次是舒華第一次染髮，成果被網友激賞。



換了新造型的舒華，不改嗆辣個性，diss粉絲照樣不嘴軟！常在社群和粉絲發文互動的她，多次登上論壇熱搜、次數太頻繁讓她嚇到：「要送我上熱搜幾次？」



Shuhua weibo update



“How many times do you all want to make me into the trending chart (at weibo)?

I think its enough for this month. Thank you everyone”



Trending: yeh shuhua and song yuqi reply on constipation solution#SHUHUA #슈화 #舒華 pic.twitter.com/kc7OvMuED4 — (busy) kiddo (@hiikiddo) June 28, 2022

粉絲稱讚舒華皮膚好，結果她老大姊竟回：「最近還好。」笑翻大家！



Here are shuhua's replies under her Weibo post:



Are you Yeh Shuhua???????

Are you?



You have such good skin!!

Lately it was ok pic.twitter.com/YuMbtXtAMb — 647 (@escapewith_647) October 23, 2022

在IG上的回覆也是莫名超嗆！愛豆裡大概只有舒華一人了吧！



雖然超嗆辣的回覆常讓粉絲被嗆得不要不要的，但大家還是很愛她、反倒有另類圈粉魅力！在粉絲遇到低潮時，也會中肯安慰、寬解粉絲的煩惱，讓人感嘆她的成熟理性，難怪如此圈粉！



跟粉絲分享面對焦慮的方法，療癒不少人！



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