嗆粉是寵粉表現！網友讚(G)I-DLE專輯好聽，舒華：「我也覺得～」金髮更襯高級辣感！

看舒華超嗆回覆好舒服(?

在韓國發展演藝事業的舒華,偶像成績愈來愈蒸蒸日上!剛出道時常因舞台演出而飽受批評,然而心理素質堅強的她,努力地在猛力炮火中撐下來,在最近回歸表現頻受稱讚,大家都注意到舒華的大幅進步!在空白期沒有休息、而是致力於練習的她,這次在新歌《Nxde》中的表現也被特別點名:風格消化得很好!



除了舞台直拍吸睛度爆表,這次回歸女孩們的造型更是驚呆眾人!受瑪麗蓮夢露為謬思、以此為這次造型啟發,女孩們全染上金髮、搭配紅唇化身性感尤物!成員表示,這次是舒華第一次染髮,成果被網友激賞。



換了新造型的舒華,不改嗆辣個性,diss粉絲照樣不嘴軟!常在社群和粉絲發文互動的她,多次登上論壇熱搜、次數太頻繁讓她嚇到:「要送我上熱搜幾次?」



Shuhua weibo update



“How many times do you all want to make me into the trending chart (at weibo)?

I think its enough for this month. Thank you everyone”



Trending: yeh shuhua and song yuqi reply on constipation solution#SHUHUA #슈화 #舒華 pic.twitter.com/kc7OvMuED4