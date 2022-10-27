呛粉是宠粉表现！网友赞(G)I-DLE专辑好听，舒华：「我也觉得～」金发更衬高级辣感！

呛粉是宠粉表现！网友赞(G)I-DLE专辑好听，舒华：「我也觉得～」金发更衬高级辣感！

明星   2022年10月27日   星期四09:18   Lorrie  

（封面图源：IG@yeh.shaa_）

看舒华超呛回覆好舒服（？

在韩国发展演艺事业的舒华，偶像成绩愈来愈蒸蒸日上！刚出道时常因舞台演出而饱受批评，然而心理素质坚强的她，努力地在猛力炮火中撑下来，在最近回归表现频受称赞，大家都注意到舒华的大幅进步！在空白期没有休息、而是致力於练习的她，这次在新歌《Nxde》中的表现也被特别点名：风格消化得很好！

除了舞台直拍吸睛度爆表，这次回归女孩们的造型更是惊呆众人！受玛丽莲梦露为谬思、以此为这次造型启发，女孩们全染上金发、搭配红唇化身性感尤物！成员表示，这次是舒华第一次染发，成果被网友激赏。

换了新造型的舒华，不改呛辣个性，diss粉丝照样不嘴软！常在社群和粉丝发文互动的她，多次登上论坛热搜、次数太频繁让她吓到：「要送我上热搜几次？」

粉丝称赞舒华皮肤好，结果她老大姊竟回：「最近还好。」笑翻大家！

在IG上的回覆也是莫名超呛！爱豆里大概只有舒华一人了吧！

虽然超呛辣的回覆常让粉丝被呛得不要不要的，但大家还是很爱她、反倒有另类圈粉魅力！在粉丝遇到低潮时，也会中肯安慰、宽解粉丝的烦恼，让人感叹她的成熟理性，难怪如此圈粉！

跟粉丝分享面对焦虑的方法，疗愈不少人！

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